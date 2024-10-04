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İsrail'in 8 Ekim'den beri Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin'i geçti

İsrail'in 8 Ekim'den beri Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin'i geçti

Katil İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 bin 11 kişinin öldüğü, 9 bin 535 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetim Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun dün Lübnan'ın çeşitli bölgelerine 153 hava saldırısı düzenlediği, bu saldırılarda 37 kişinin hayatını kaybettiği, 151 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 11'e, yaralı sayısının da 9 bin 535'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, ülkenin çeşitli bölgelerinde hazırlanan 931 barınma merkezlerinde yerinden edilmiş kişilerin toplam sayısının 172 bin 100 kişiye yükseldiği aktarıldı.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan-İsrail sınırında kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine hava saldırısı düzenleme başladı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını duyurdu.

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