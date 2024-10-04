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Çaykur Rizespor nefes aldı

Çaykur Rizespor nefes aldı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u 2-1 yenerek 3 puan kazandı. Rizespor'un gollerini Vaclav Jurecka ve Husniddin Alikulov kaydederken, Antalyaspor'un tek golü A. Gaich'ten geldi.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 8. hafta açılış karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile Antalyaspor kozlarını paylaştı.

Zorlu karşılaşmayı Rizespor, 2-1 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

Ev sahibi ekibin gollerini 38. dakikada Vaclav Jurecka ile 44. dakikada Husniddin Alikulov kaydetti.

Antalyaspor'da ise fileleri havalandıran isim 87. dakikada A. Gaich oldu.

Bu sonuçla Rizespor puanını 7'ye yükseltirken, Antalyaspor 8 puanda kaldı.

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