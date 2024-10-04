Rusya, Taliban'ı terörist listesinden çıkardı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ı yöneten Taliban hakkında önemli bir karar aldı. Putin'in talimatıyla Taliban'ın 2003'ten beri bulunduğu 'terör örgütü listesi'nden çıkarıldığı belirtildi.

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Rusya Taliban'ı 'terör örgütleri' listesinden çıkarmaya hazırlanıyor. Dışişleri Bakanlığı bu yönde 'en üst seviyede' kararın verildiğini bildirdi.

Devlet haber ajansı Tass'a konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabulov, kararın hayata geçmesi için hala atılması gereken bir dizi resmi adım olduğunu söyledi ve kararın 'çok yakın gelecekte' ilan edilmesini beklediğini ekledi.

2003 YILINDA TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETTİLER

Taliban'ı 2003 yılında terör örgütleri listesine ekleyen Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Afganistan'dan çekildiği Ağustos 2021'den beri örgütle ilişkilerini kademeli olarak geliştiriyor.

Putin temmuz ayında Kazakistan'ın başkenti Astana'da yaptığı bir konuşmada Taliban'ı 'müttefik' olarak gördüklerini söylemiş, "Taliban terörle mücadelede bizim müttefikimiz çünkü görevdeki her hükümet sorumluluk alanında istikrar ister" ifadelerini kullanmıştı.

LAVROV'DAN 'YAPTIRIMLARI KALDIRIN' ÇAĞRISI

Moskova bugün Afganistan konulu diyalog toplantısına da ev sahipliği yapıyor.

Taliban rejiminin Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki'nin 'onur konuğu' olarak davet edildiği toplantıya Çin, İran ve Hindistan'ın yanı sıra diğer bölge ülkelerinin temsilcileri katılıyor.

Toplantı kapsamında mevkidaşıyla bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkeleri Afganistan'a yönelik yaptırımları kaldırmaya çağırdı.

Lavrov, "Afganistan'ın yeniden inşasına yardımcı olmak için" bu ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılmasını istedi.

AFGANİSTAN AĞIR BİR EKONOMİK KRİZ YAŞIYOR

Ekonomisi büyük ölçüde dış yardımlara bağlı olan Afganistan yabancı fonların kesilmesiyle ağır bir ekonomik krize girdi.

Şu ana kadar hiçbir devlet Taliban'a diplomatik tanınma sağlamazken Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri rejimin atadığı büyükelçileri resmen tanıyan ilk ülkeler oldu.