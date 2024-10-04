BIST 9.109
DOLAR 34,24
EURO 37,63
ALTIN 2.916,21
HABER /  DÜNYA

Biden'dan İsrail'e: İran'ın petrol sahalarından farklı alternatifleri düşünürdüm

Biden'dan İsrail'e: İran'ın petrol sahalarından farklı alternatifleri düşünürdüm

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in İran'a ne şekilde karşılık vereceği hususunda halen net karar vermediğini belirterek, "Eğer onların yerinde olsam petrol sahalarından farklı alternatifleri düşünürdüm" dedi.

Abone ol

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray basın brifinglerinin yapıldığı alana sürpriz bir şekilde gelerek gündeme dair soruları yanıtladı.

Biden, İsrail'in İran'a nasıl karşılık vereceğiyle ilgili sorulara, "İsrailliler (İran'a) saldırı anlamında ne yapacaklarına henüz karar vermediler, görüşmeler sürüyor. Eğer onların yerinde olsam petrol sahalarından farklı alternatifleri düşünürdüm." yanıtını verdi.

İsrail'in Orta Doğu'da ABD'nin önerilerini göz ardı ederek seçimlere müdahale girişiminde bulunup bulunmadığı yönündeki soruya Biden, "Hiçbir yönetim İsrail'e benden daha fazla yardım etmedi. Bence o (Netanyahu) bunu hatırlamalı. Seçimleri etkilemeye çalışıyor mu bilmiyorum, fakat bunu beklemiyorum." diye yanıt verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Çaykur Rizespor nefes aldı
Çaykur Rizespor nefes aldı
Cevdet Yılmaz: Gelecek yıl enflasyonu 20'nin altına düşürmeyi hedefliyoruz
Cevdet Yılmaz: Gelecek yıl enflasyonu 20'nin altına düşürmeyi hedefliyoruz
İsrail'in saldırdığı Lübnan'dan yaklaşık 235 bin kişi Suriye'ye geçti
İsrail'in saldırdığı Lübnan'dan yaklaşık 235 bin kişi Suriye'ye geçti
Murat Kurum: 11 ilde yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim etmeyi hedefliyoruz
Murat Kurum: 11 ilde yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim etmeyi hedefliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı
Türkiye'den BM ve tüm dünyaya kritik İsrail çağrısı
Türkiye'den BM ve tüm dünyaya kritik İsrail çağrısı
Rusya, Taliban'ı terörist listesinden çıkardı
Rusya, Taliban'ı terörist listesinden çıkardı
Fatih'te kan donduran olay! 2 kişiyi öldürüp intihar etti
Fatih'te kan donduran olay! 2 kişiyi öldürüp intihar etti
FIFA'dan İsrail için skandal karar! Yine ertelendi
FIFA'dan İsrail için skandal karar! Yine ertelendi
Ümit Milli Takımı'nın Letonya ve Norveç maçları kadrosu belli oldu
Ümit Milli Takımı'nın Letonya ve Norveç maçları kadrosu belli oldu
TBMM'ye 'sinyal vermeyen sürücünün ehliyeti alınsın' başvurusu
TBMM'ye 'sinyal vermeyen sürücünün ehliyeti alınsın' başvurusu
İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle Marcayun Hastanesi hizmet dışı kaldı
İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle Marcayun Hastanesi hizmet dışı kaldı