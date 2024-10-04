Türkiye'den BM ve tüm dünyaya kritik İsrail çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de soykırım uygulayan, Lübnan'ı işgal eden İsrail'in uluslararası güvenlik için tehdit olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) ve tüm dünyaya İsrail'e karşı harekete geçin çağrısı yaptı.

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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de soykırım uygulayan, Lübnan'ı abluka altına alan ve dün gece Batı Şeria'daki Tulkerim kentine katliam saldırısı düzenleyen İsrail ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

'İSRAİL ULUSLARARASI GÜVENLİK İÇİN CİDDİ BİR TEHDİT OLUŞTURMAKTADIR'

Tüm dünyaya İsrail'e karşı harekete geçme çağrısı yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gazze'de soykırım uygulayan ve Lübnan'ı istila eden İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da uluslararası hukuku sistematik bir şekilde ihlal etmektedir.

İsrail tarafından Tulkerim şehrine düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet diliyoruz.

İsrail'in, Filistin halkını ve meşru haklarını yok etmek üzere attığı her adım, uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

'BM VE TÜM DÜNYAYI FİLİSTİN HALKINI SAVUNMAYA ÇAĞIRIYORUZ'

Türkiye olarak, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası kuruluşları, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı saldırılarını durdurmaya ve Filistin halkının haklarını savunmaya çağırıyoruz.