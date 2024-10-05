Anadolu Efes EuroLeague’de rahat kazandı

Anadolu Efes, EuroLeague ilk haftasında Virtus Bologna'yı 76-67 mağlup ederek galibiyetle başladı. Dan Oturu, 14 sayı ve 9 ribaund ile galibiyette önemli rol oynarken, Virtus Bologna'da Isaia Cordinier'in 16 sayısı yeterli olmadı. Anadolu Efes, bir sonraki maçında Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak, Virtus Bologna ise ASVEL ile karşılaşacak.Abone ol
EuroLeague’de ilk haftanın kapanış maçında Anadolu Efes deplasmanda konuk olduğu Virtus Bologna’yı 76-67 mağlup etti ve Avrupa’ya galibiyetle başladı.
Anadolu Efes’te, Dan Oturu 14 sayı ve 9 ribaundluk katkısıyla galibiyetin başrolünde olurken, Virtus Bologna’da Isaia Cordinier’in 16 sayısı galibiyete yeterli olmadı.
Anadolu Efes bir sonraki karşılaşmasında sahasında Fenerbahçe Beko’yu konuk ederken, Virtus Bologna deplasmanda ASVEL’e konuk olacak.