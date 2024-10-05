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Anadolu Efes EuroLeague’de rahat kazandı

Anadolu Efes EuroLeague’de rahat kazandı

Anadolu Efes, EuroLeague ilk haftasında Virtus Bologna'yı 76-67 mağlup ederek galibiyetle başladı. Dan Oturu, 14 sayı ve 9 ribaund ile galibiyette önemli rol oynarken, Virtus Bologna'da Isaia Cordinier'in 16 sayısı yeterli olmadı. Anadolu Efes, bir sonraki maçında Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak, Virtus Bologna ise ASVEL ile karşılaşacak.

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EuroLeague’de ilk haftanın kapanış maçında Anadolu Efes deplasmanda konuk olduğu Virtus Bologna’yı 76-67 mağlup etti ve Avrupa’ya galibiyetle başladı.

Anadolu Efes’te, Dan Oturu 14 sayı ve 9 ribaundluk katkısıyla galibiyetin başrolünde olurken, Virtus Bologna’da Isaia Cordinier’in 16 sayısı galibiyete yeterli olmadı.

Anadolu Efes bir sonraki karşılaşmasında sahasında Fenerbahçe Beko’yu konuk ederken, Virtus Bologna deplasmanda ASVEL’e konuk olacak.

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