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Hepsiburada'dan KOBİ'lere özel ayrıcalıklı fırsat imkanı

Hepsiburada'dan KOBİ'lere özel ayrıcalıklı fırsat imkanı

Hepsiburada, Ankara'da gerçekleştirilecek "Hepsiburada İş Ortağım Buluşmaları" ile KOBİ'lerle bir araya gelecek

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, KOBİ'ler başta olmak üzere e-ticaret ile işini büyütmek isteyenlere sunduğu uygulamaları, ve fırsatları 'Hepsiburada İş Ortağım Buluşmaları' programıyla duyuran marka, bu kez Ankara'daki KOBİ'lerle bir araya gelecek.

İzmir'de başlayarak, Ankara ve İstanbul'da devam edecek olan program, birçok panel ve etkinlikle katılımcılarını ağırlayacak.

Ankara'da 9 Ekim'de gerçekleştirilecek 'Hepsiburada İş Ortağım Buluşmaları'na, Hepsibura da Grup Başkanı Ender Özgün ev sahipliği yapacak. Özgün, Hepsiburada ile dijitalleşme yolculuğuna çıkan KOBİ'lere özel ayrıcalıklı fırsatları ve sürdürülebilir çözümleri paylaşarak, girişimcilere e-ticarette satışların en yoğun olduğu dönemlerin hemen öncesinde cirolarını artırmak için yapılabilecek stratejileri de aktaracak.

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