Petrol Ofisi, Adaptech teknolojisiyle yenilediği Maximus motor yağlarını tanıttı

Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarında faaliyet gösteren Petrol Ofisi Madeni Yağlar, yenilikçi Adaptech teknolojisini Maxima motor yağlarının ardından ağır vasıta yağ markası Maximus'ta da kullanmaya başladığını açıkladı

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Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarında faaliyet gösteren Petrol Ofisi Madeni Yağlar, yenilikçi Adaptech teknolojisini Maxima motor yağlarının ardından ağır vasıta yağ markası Maximus'ta da kullanmaya başladığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük madeni yağ teknoloji merkezi POTEM'de geliştirilen Adaptech teknolojisi ile yenilenen Maximus motor yağları tanıtıldı. Maximus, ağır vasıta araçların motorlarını her türlü yol ve hava koşulunda koruyarak sürücülere benzersiz bir deneyim yaşatıyor ve motor yağındaki eksiltmeyi yüzde 50'ye varan oranda azaltarak motora üç kat koruma sağlıyor.

Böylece yanma sonucu oluşan zararlı maddelerin motora etkisi Adaptech teknolojisi ile azaltılarak, motorun zorlu şartlarda standartların üzerinde korunmasını sağlanıyor. Bu sayede ağır vasıtalar engebeli arazilerden yağışlı yol şartlarına, sıcak asfalt yollardan düz otoyollara kadar her türlü yol koşulunda üstün performans gösteriyor. Yağışlı ve soğuk, sıcak ve kuru havalar gibi tüm iklim koşullarında motor koruma altına alınıyor, çok daha yüksek performans sergileniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, 'Madeni yağda Türkiye'nin geleneksel lideri olarak kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmak için sürekli gelişim ilkesiyle çalışıyoruz. Bu doğrultuda, binek araç yağlarında kullandığımız Adaptech teknolojisini şimdi de ağır vasıta yağ markamız Maximus'ta kullanmaktan ve bu yeni ürünümüzün lansmanını yapmaktan gurur duyuyoruz.' ifadelerini kullandı.

Gürsu, Adaptech teknolojisinin, zorlu koşullarda çalışan ağır vasıtaların ihtiyaç duyduğu üstün motor korumasını ve uzun yağ ömrünü bir arada sunarak sektörde üstün bir standart ortaya koyduğunu belirterek, şunları aktardı:

'Türkiye ve yakın coğrafyanın en kapsamlı madeni yağ teknoloji merkezi POTEM'de geliştirdiğimiz Adaptech teknolojisi, ağır vasıtala araçların motorlarını her türlü yol ve hava koşulunda koruyarak sürücülere benzersiz bir deneyim yaşatıyor, işletmelere de maliyet düşürme imkânı tanıyor. Petrol Ofisi Grubu olarak, inovasyon ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımızla sektördeki liderliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz.'