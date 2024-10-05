Fatih'te surlarda vahşet! İki kadını öldüren Semih Çelik intihar etti, korkunç detay: Önce çizmiş sonra uygulamış

İstanbul Fatih'te yaşanan bir olay herkesin kanını dondurdu. Semih Çelik isimli kişi, İkbal Uzuner'in başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı. Ardından Çelik surlardan atlayarak intihar etti. Katil zanlısının olaydan kısa bir süre önce bir kadını daha öldürdüğü belirlendi. Olayla ilgili kan donduran bir detay çıktı. Katilin evinde çizdiği bir resim bulundu.

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Kan donduran olay, dün 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, İkbal Uzuner'in bıçakla başını kesip aşağı attı. Ardından boğazına ip geçiren Çelik surlardan atlayarak intihar etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili açıklama yaptı. Katil zanlısının intihar etmeden önce saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan ilçesinde Ayşenur Halil (19) isimli kadını daha sonra 16.00 sıralarında Fatih ilçesinde de İkbal Uzuner (19) isimli kadını öldürdüğü tespit edildi.

Öte yandan Semih Çelik'in Fatih'te öldürdüğü İkbal Uzuner'in eski sevgilisi olguğu, Eyüpsultan'da öldürdüğü Ayşenur Halil'in de şuanki kız arkadaşı olduğu öne sürüldü. Halil'in de evinde boğazı kesilerek öldürüldüğü öğrenildi.

Önce çizmiş sonra uygulamış

EKOL TV'de yer alan habere göre katilin evinde kendi çizdiği karakelem resim bulundu. Caninin Fatih’te öldürdüğü İkbal Uzuner’i tıpkı resimde çizdiği gibi parçalara ayırdığı belirlendi.

5 kez psikolojik tedavi görmüş

Çelik'in babasının ifadesinde, Çelik'in 5 kez psikolojik tedavi gördüğü, 2 kez kaybolduğu ve daha önce intihar girişiminde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Yürek yakan feryat

Fatih'te vahşice öldüren kızın annesinin olay yerindeki sözleri yürekleri yaktı: "İkbal, İkbal, Beni yaktın... Allah'ım, yavrum ne yaptılar sana? Canım kızım..."

Bakan Göktaş: "Kadın cinayetlerini bu coğrafyadan kazıyacağız"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’da iki genç kızımızın vahşice katledilmesi hepimizin ciğerini yaktı. Bakanlık olarak kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini bu coğrafyadan kazımak için mücadelemizi amasız, fakatsız, sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Göktaş, "Bu mücadelede yalnız olmadığımızı biliyoruz. Bugün ciğeri yanan herkes bizim yol arkadaşımızdır. Şiddetin yanında şiddeti doğuran sebepleri de ortadan kaldırmak ve kadın cinayetlerini engellemek için ilgili tüm kuruluşlarla iş birliği içinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Merhumelere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Psikososyal destek başta olmak üzere her konuda ailelerimizin yanındayız” dedi.