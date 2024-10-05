Ahmet Hakan İran tartışmalarıyla ilgili tutumunu açıkladı

İran'ın İsrail'e füze saldırısıyla ilgili "danışıklı dövüş" iddiaları gündeme geldi. İran tartışmalarına ilişkin Ahmet Hakan, tutumunu açıkladı.

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İran'ın İsrail'e füze saldırısıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Saldırı öncesi ABD'nin aranıp bilgi verilmesi ve füzelerin yol açtığı hasarların az olması kafaları karıştırdı.

Bazı füzeler, Batı Şeria'nın El-Halil kenti ve Ramallah yakınlarına düştü.

Haniye suikastı sonrası karşılık verme yerine Gazze için ateşkes pazarlığı yaptıklarını söyleyen Tahran yönetimi, bu kez de füze saldırı sonrası "neden vuramadı" görüşü dile getirildi.

İran tartışmalarına katılan Ahmet Hakan, bugünkü yazısında şu ifadelere yer verdi:

"İRAN’ın beğenmediğim tarafları çok. Mezhepçi yayılmacılık heveslerini falan kıyasıya eleştiriyorum. Ancak “İsrail mi? İran mı?” İkilemiyle karşı karşıya kaldığımda... İsrail barbarlığı karşısında anında ve net olarak İran’dan yana olurum."

Nedim Şener'in yazısına gönderme mi?

Ahmet Hakan'ın yazısı yazar Nedim Şener'in Hürriyet'teki "Soykırımcı İsrail’in katliamları Kolpacı İran’ın misillemeleri" başlıklı dünkü yazısına gönderme olarak görüldü.

Şener, İsrail ile birlikte bölgede en çok müslüman katleden ülke olduğunu savunduğu İran için "Buradan kısaca söyleyeyim: Soykırımcı İsrail, suç ortağı ABD ve Avrupa ülkeleri ile Türkiye’de Mossad’dan daha sonra en çok ajanı yakalanan ve PKK terör örgütüne kucak açıp, Şii Hilali peşinde Müslüman bölge insanının kanına giren, ABD ve İsrail’in önünde ise süt dökmüş kediye dönen İran ve onların ajanlarının, onlarla işbirliği yapanların benim gözümde birbirinden farkı yoktur." ifadelerine yer vermişti.