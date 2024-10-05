BIST 9.109
DOLAR 34,24
EURO 37,63
ALTIN 2.921,56
HABER /  MEDYA

Ahmet Hakan İran tartışmalarıyla ilgili tutumunu açıkladı

Ahmet Hakan İran tartışmalarıyla ilgili tutumunu açıkladı

İran'ın İsrail'e füze saldırısıyla ilgili "danışıklı dövüş" iddiaları gündeme geldi. İran tartışmalarına ilişkin Ahmet Hakan, tutumunu açıkladı.

Abone ol

İran'ın İsrail'e füze saldırısıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Saldırı öncesi ABD'nin aranıp bilgi verilmesi ve füzelerin yol açtığı hasarların az olması kafaları karıştırdı.

Bazı füzeler, Batı Şeria'nın El-Halil kenti ve Ramallah yakınlarına düştü.

Haniye suikastı sonrası karşılık verme yerine Gazze için ateşkes pazarlığı yaptıklarını söyleyen Tahran yönetimi, bu kez de füze saldırı sonrası "neden vuramadı" görüşü dile getirildi.

İran tartışmalarına katılan Ahmet Hakan, bugünkü yazısında şu ifadelere yer verdi:

"İRAN’ın beğenmediğim tarafları çok. Mezhepçi yayılmacılık heveslerini falan kıyasıya eleştiriyorum. Ancak “İsrail mi? İran mı?” İkilemiyle karşı karşıya kaldığımda... İsrail barbarlığı karşısında anında ve net olarak İran’dan yana olurum."

Nedim Şener'in yazısına gönderme mi?

Ahmet Hakan'ın yazısı yazar Nedim Şener'in Hürriyet'teki "Soykırımcı İsrail’in katliamları Kolpacı İran’ın misillemeleri" başlıklı dünkü yazısına gönderme olarak görüldü. 

Şener, İsrail ile birlikte bölgede en çok müslüman katleden ülke olduğunu savunduğu İran için "Buradan kısaca söyleyeyim: Soykırımcı İsrail, suç ortağı ABD ve Avrupa ülkeleri ile Türkiye’de Mossad’dan daha sonra en çok ajanı yakalanan ve PKK terör örgütüne kucak açıp, Şii Hilali peşinde Müslüman bölge insanının kanına giren, ABD ve İsrail’in önünde ise süt dökmüş kediye dönen İran ve onların ajanlarının, onlarla işbirliği yapanların benim gözümde birbirinden farkı yoktur." ifadelerine yer vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Yasak aşk iddiasıyla ilgili CHP'nin açıklaması Aslı Baykal'ı kızdırdı: Yalan rüzgarı sıktı artık
Yasak aşk iddiasıyla ilgili CHP'nin açıklaması Aslı Baykal'ı kızdırdı: Yalan rüzgarı sıktı artık
Hamas, Lübnan'daki lider kadrolarından Said Ali'nin İsrail saldırısında öldüğünü duyurdu
Hamas, Lübnan'daki lider kadrolarından Said Ali'nin İsrail saldırısında öldüğünü duyurdu
Fatih'te surlarda vahşet! İki kadını öldüren Semih Çelik intihar etti, korkunç detay: Önce çizmiş sonra uygulamış
Fatih'te surlarda vahşet! İki kadını öldüren Semih Çelik intihar etti, korkunç detay: Önce çizmiş sonra uygulamış
Zehir tacirlerine büyük darbe! Bakan Yerlikaya açıkladı: 1 ton 971 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Zehir tacirlerine büyük darbe! Bakan Yerlikaya açıkladı: 1 ton 971 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Özgür Özel'den cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili açıklama
Özgür Özel'den cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili açıklama
Bayburt'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Bayburt'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Hizbullah sınır köyünde İsrail askerlerine saldırdı 20'de fazla asker öldürüldü
Hizbullah sınır köyünde İsrail askerlerine saldırdı 20'de fazla asker öldürüldü
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Zonguldak'ta kara yolunda istinat duvarı çöktü
Zonguldak'ta kara yolunda istinat duvarı çöktü
Anadolu Efes EuroLeague’de rahat kazandı
Anadolu Efes EuroLeague’de rahat kazandı
Fenerbahçe EuroLeague'e galibiyetle başladı
Fenerbahçe EuroLeague'e galibiyetle başladı
İsrail'in 8 Ekim'den beri Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin'i geçti
İsrail'in 8 Ekim'den beri Lübnan'a saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin'i geçti