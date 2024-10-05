Yasak aşk iddiasıyla ilgili CHP'nin açıklaması Aslı Baykal'ı kızdırdı: Yalan rüzgarı sıktı artık

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yasak aşk iddiasına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu'nun "İlk defa CHP içinde, Genel Başkanımıza karşı ahlaksızca, namussuzca ithamlarda bulunan kendini bilmezlerle karşı karşıyayız" açıklamasını eleştirdi. Babasına düzenlenen kaset kumpasını hatırlatan Baykal, "Yalan rüzgarı sıktı artık" dedi.

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Bazı basın organlarında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay arasında bir ilişki yaşandığı ve Durbay’ın kürtaj yaptırdığı öne sürülmüştü. Durbay, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda iftiralara uğradığını ve yüzlerce kişiyi mahkemeye verdiğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, "Bugüne kadar parti dışındaki siyasi rakiplerimiz, kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ten başlayarak Cumhuriyet Halk Partimizin genel başkanlarıyla ilgili her türlü iftiraya ve yalanlara başvurdular" deyip "İlk defa CHP içinde, Genel Başkanımıza karşı ahlaksızca, namussuzca ithamlarda bulunan kendini bilmezlerle karşı karşıyayız" ifadesini kullanmıştı.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal sosyal medyada konuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Baykal, CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın açıklamalarını sert dille eleştirdi.

Baykal "Her tür işinizi temizlemek için Mustafa Kemal Atatürk'ün adını kullanmayınız" dedi. Babasına düzenlenen kaset kumpasını hatırlatan Baykal, "Yalan rüzgarı sıktı artık" dedi.

Aslı Baykal'ın açıklamasının tamamı şöyle:

CHP genel başkanı hakkında yazılan olaylar ile ilgili olarak CHP genel başkan yardımcısı 'Bugüne kadar parti dışındaki siyasi rakiplerimiz, kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ten başlayarak Cumhuriyet Halk Partimizin genel başkanlarıyla ilgili her türlü iftiraya ve yalanlara başvurdular" "Fakat ilk defa CHP içinde, Genel Başkanımıza karşı ahlaksızca, namussuzca ithamlarda bulunan kendini bilmezlerle karşı karşıyayız"demiş.

1.Her tür işinizi temizlemek için Mustafa Kemal Atatürk'ün adını kullanmayınız. O bütün Türkiyenin lideri ve Cumhurbaşkanıdır, CHP yöneticilerinin kendilerini temiz gösterme aracı değil.

2.Atatürk'e genel başkan olduğu dönemde bir iftira atılmamıştır.

3.Diğer genel başkanlara da bir iftira atılmamıştır, siyaseten yapılan söylemler olmuştur.

4. Ama bir isim var:

Siyasetinden uzak durmaya çalışıyorlar, ve sanki kendilerini CHP yönetimine getiren kumpas yüzünden bir anlaşma yapmışlar, o yüzden de adını anmaya çekiniyorlar, ve Deniz Baykal diyemiyorlar.

Ben yazayım: böyle bir olay başına gelen ve kumpas kurulan tek lider Deniz Baykal'dır, O'na da şimdi ağlayan yöneticilerin hiçbiri sahip çıkmamış, mahkemelere katılmamış ve olayın açığa çıkmasını istememişlerdir. Konu ile ilgili bir açıklama yapılacaksa tekrar, doğru verilerle yapılsın ya da yapılmasın. Yalan rüzgarı sıktı artık.