Son seçim anketi bomba! Rüzgar tersine döndü bu pazar seçim olsa...
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ORC Araştırma, eylül ayında gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Anket sonucuna göre, AK Parti ve CHP arasındaki oy farkı 0,6 puan oldu.
ORC Araştırma'nın Eylül ayında 39 ilde 4 bin 280 kişiyle yaptığı son seçim anketinin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.
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Ankette katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Anket sonucuna göre, AK Parti ve CHP arasındaki oy farkı 0,6 puan oldu. İşte anket sonuçları:
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Ak Parti %30,9
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CHP %30,3
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