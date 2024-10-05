Rönesans Holding'den 350 milyon dolarlık sürdürülebilir finansman

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, "Sürdürülebilir finansman yöntemlerimiz sektörümüz için de önemli bir örnek olarak, ülkemize yapılan yatırımların çevre ve sosyal boyutlarının öne çıkmasına öncülük edecek" dedi

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Rönesans Holding, sektöründeki sürdürülebilir finansman çerçevesi kapsamında ilk eurobond ihracını gerçekleştirdi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) , Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Alman Kalkınma ve Finans Kurumu (DEG) olmak üzere, özellikle uluslararası finansal kuruluşların katılımıyla gerçekleşen ihraç neticesinde Rönesans Holding, 5 yıl vadeli 350 milyon dolar tutarında finansman yaratmış oldu.

3 Ekim'de tamamlanan, 5 yıl vadeli bu sürdürülebilir eurobond ihracı geniş bir uluslararası yatırımcı portföyü tarafından büyük ilgi gördü ve ihraç miktarının neredeyse iki katı talep toplandı. Bu finansmanla, Holding yeşil ve sosyal proje yatırımı yapmayı planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, Rönesans Holding'in uluslararası ortaklıklar ve uluslararası kaynaklardan finansman yaratma konusunda güçlü bir kabiliyete sahip olduğunu belirtti.

Kayaalp, 'Bu eurobond ihracına, yatırımcı olarak ilgi gösteren kuruluşlarının katılımı bizi gururlandırıyor. Başta IFC, EBRD ve Alman Kalkınma ve Finans Kurumu (DEG) olmak üzere, ihracımıza katılan tüm uluslararası kuruluşlara teşekkür ederiz. Sektöründe bir ilk olan Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi normlarına uygun şekilde gerçekleştirdiğimiz ihraçtan elde edeceğimiz kaynağı hangi yeşil ve sosyal projelerde kullanacağımızı, projeleri seçerken nasıl bir yol izleyeceğimizi, projelerin çevresel ve sosyal etkilerini raporlarken hangi kriterlere uyacağımızı detaylı bir şekilde açıkladık.' ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerji yatırımları alanında hızlı ve kuvvetli bir büyüme planladıklarını vurgulayan Kayaalp, gelecek 5 yıllık dönemde tamamı yenilenebilir enerji üreten elektrik santrallerden oluşacak 2 bin megavattlık (MW) bir kurulu güce ulaşmayı hedefledikleri bilgisini paylaştı.

Kayaalp, yenilenebilir enerji yatırımlarının yanında, eurobond ihracından elde edecekleri kaynağı, insanların kaliteli sağlık hizmetlerine ulaşımına imkan veren hastane projelerinde de kullanacaklarının altını çizerek, 'Ayrıca söz konusu kaynağı dünyanın çeşitli yerlerinde yaptığımız ve yapacağımız sosyal konut projelerinde, temiz ulaşım (Clean Transportation) kapsamında yapacağımız yatırımlarda, veri merkezlerinde, enerji verimliliği projelerinde, temiz su teminine olanak sağlayacak alt yapı projelerinde de kullanmayı planlıyoruz.' değerlendirmelerinde bulundu.

'8 milyar avroluk yatırım portföyünü sürdürülebilir projeler ile daha da ileriye taşıyacağız'

Türkiye'de sürdürülebilir eurobond ihraç ederek, ihraç gelirlerinin tamamını yeşil ve sosyal projelerin finansmanı için kullanmayı taahhüt eden alanındaki ilk şirket olmanın gurur verici olduğuna değinen Kayaalp, söz konusu ihracın Rönesans Holding'in sürdürülebilirliğe olan bağlılığını ve bu konudaki liderliğini açık şekilde ortaya koyduğunu aktardı.

Kayaalp, birçok alanda faaliyet gösteren bir yatırım ve inşaat grubu olarak, biz sorumluluklarımızın farkında olduklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

'Projelerimizin topluma etkisinin olumlu olması için finansman yapımızı da bu yönde değiştirmek adına somut adımlar atıyoruz. Yaptığımız her işin temelinde sosyal şirket olmak ve toplumsal kalkınmaya fayda sağlama amaçları yatıyor. Bunun, diğer şirketlere de ilham vererek Türkiye'de daha sürdürülebilir ve dayanıklı bir ekonomiye katkıda bulunmasını umuyoruz. Gelirlerimizin yüzde 50'sini yurt dışından elde ederken, bugüne kadar ülkemize yaptığımız yaklaşık 8 milyar avroluk yatırım portföyünü sürdürülebilir projeler ile daha da ileriye taşıyacağız. Sürdürülebilir finansman yöntemlerimiz sektörümüz için de önemli bir örnek olarak, ülkemize yapılan yatırımların çevre ve sosyal boyutlarının öne çıkmasına öncülük edecek.'