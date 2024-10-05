Kişiye özel doğum ünitesi anne ve bebek bağını güçlendiriyor

Medipol Sağlık Grubu, doğum öncesi bakımları, doğum esnası ve doğum sonrasındaki sürece büyük önem veriyor. Medipol Bahçelievler Hastanesi’nden Doğumhane Ekip Lideri Selen Aslan, Kişiye Özel Doğum Ünitesi olarak bilinen LDRP’nin önemine vurgu yaptı. Aslan, “Doğum öncesi, doğum anı ve sonrasındaki süreç aynı odada gerçekleştiği için anne ve bebeğin bağı çok daha güçlü olmaktadır. Anne psikolojik olarak doğuma daha iyi hazırlanmaktadır.” dedi.

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Doğum öncesi, doğum anı ve sonrası, anne ve bebeğin birbiriyle olan bağını güçlendirmek için büyük öneme sahip. Özellikle annenin doğum öncesi ve doğum esnasındaki psikolojisi ilerleyen yaşamına da etkilemektedir. “Bebek Dostu Hastane” ünvanına sahip olan Medipol Bahçelievler Hastanesi’nden Doğumhane Ekip Lideri Selen Aslan 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası kapsamında Kişiye Özel Doğum Ünitesi olarak bilinen LDRP’yi tüm yönleriyle ele aldı. Aslan, “LDRP odamız doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası sürecin gerçekleştiği bir odadır. Anne adayımız buraya geldiğinde doğum öncesi bakımları, doğum esnası ve doğum sonrasındaki süreci aynı odada gerçekleşmektedir.” dedi.

BEBEK ANNEDEN AYRILMIYOR

Odada bulunan yatağın doğum esnasında bir doğum masası haline dönüştüğünü dile getiren Aslan, “Anne, ilk odaya geldiği andan çıkacağı ana kadar tüm süreci anbean takip ediyoruz. Doğum öncesi pilates, yürüyüş ve suyun rahatlatıcı etkisiyle annenin üzerindeki stresi azaltmaya çalışıyoruz. Doğum gerçekleştikten sonra bebeği alıp anne ile olan ten tene temasını sağlıyoruz. Ardından bebeğin ve annenin gerekli bakımlarını yapıyoruz. Bebek, doğum süreci ve lohusalık süreci boyunca aynı odada anneden ayrılmamış oluyor. Doğum sonrası enfeksiyon riski de büyük öneme sahip. Anne ve bebeği görmeye gelen ziyaretçileri direkt olarak yanlarına almıyoruz. Oda içerisinde bulunan refakatçi bölümüne alıyoruz. Bu sayede temas ve enfeksiyon riskini en aza indirmiş oluyoruz.” diye konuştu.

“ANNEYİ EMZİRMEYE TEŞVİK EDİYORUZ”

Aslan, anne sütünün önemine de değinerek konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bebeğin ilk doğduğu andan itibaren ilerleyen süreçlerdeki en doğal besin kaynağı anne sütüdür. Anne sütü bebeği enfeksiyonlardan korur. Bağışıklık sisteminin oluşmasına yardımcı olur. Bu nedenle anneyi düzenli aralıklarla emzirmeye teşvik ediyoruz. Bununla birlikte emzirmek anne ile bebek bağının güçlenmesini de sağlamaktadır.