BIST 9.109
DOLAR 34,24
EURO 37,63
ALTIN 2.921,56
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Deniz Harp Okulu öğrencilerinin "askeri turbo fan modülü" TEKNOFEST'te birinci oldu

Deniz Harp Okulu öğrencilerinin "askeri turbo fan modülü" TEKNOFEST'te birinci oldu

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu öğrencilerinin hava araçları için tasarladığı "askeri turbo fan modülü", Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin "Jet Motor Tasarım Yarışması"nda birincilik ödülü aldı.

Abone ol

Okul bünyesinde kurulan İki Mavi Takımı'ndan 7 öğrenci, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Doğuş Özkan danışmanlığında dron ve insansız hava araçlarında (İHA) kullanılması için fan modülü üretti.

Öğrenciler, hava araçlarındaki motorların etki kuvvetini artıran modül ile TEKNOFEST'in Jet Motor Tasarım Yarışması'na katıldı.

Jüri değerlendirmesi sonucu birinci olan proje, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST'te sergilenmeye başladı.

Takımın standını ziyaret edenler, yerli ve milli "askeri turbo fan modülü" hakkında bilgi aldı.

Üst üste 3 yıl birincilik ödülü aldılar

Takım kaptanı Enes Şerefoğlu, AA muhabirine, 2021'den beri TEKNOFEST'e katıldıklarını söyledi.

Festivalde katıldıkları ilk yarışmada ikincilik ödülü kazandıklarını dile getiren Şerefoğlu, "İkincilikten sonra 3 yıl üst üste birinci olduk. Bu başarılarımızda bize desteklerini esirgemeyen Sayın Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile dekanımız ve okul komutanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

"TEI-TF6000'nın fan modülünün küçük boyutunu yaptık"

Şerefoğlu, modülü kendilerinin tasarladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda sadece TEI, turbo fan modülü üzerine çalışıyor. İlk yerli turbofan uçak motoru TEI-TF6000'nın fan modülünün küçük boyutunu yaptık. Bu modül, askeri alandaki dronlar, gemi savar füzeleri ve küçük çaplı İHA'larda kullanılabiliyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinde iyi bir subay olmayı hedefliyoruz. Bunun ışığında Türk Silahlı Kuvvetleri çatısında altındaki yerli ve milli projelerde boy göstermek istiyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Mahkemeden hastane yolunda kesilen radar cezasıyla ilgili karar
Mahkemeden hastane yolunda kesilen radar cezasıyla ilgili karar
Aydın'da akaryakıt istasyonunda patlama oldu! Yaralılar var
Aydın'da akaryakıt istasyonunda patlama oldu! Yaralılar var
Cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıkan erkek gözlemci ile kadın hakeme ömür oyu men cezası
Cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıkan erkek gözlemci ile kadın hakeme ömür oyu men cezası
"Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyeler ani kalp krizlerine neden olabilir" uyarısı
"Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyeler ani kalp krizlerine neden olabilir" uyarısı
TBMM, 'İsrail tehdidi' için toplanacak! Numan Kurtulmuş tarih verdi
TBMM, 'İsrail tehdidi' için toplanacak! Numan Kurtulmuş tarih verdi
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Tüm zamanların rekoru kırılabilir
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Tüm zamanların rekoru kırılabilir
Kişiye özel doğum ünitesi anne ve bebek bağını güçlendiriyor
Kişiye özel doğum ünitesi anne ve bebek bağını güçlendiriyor
Hepsiburada'dan KOBİ'lere özel ayrıcalıklı fırsat imkanı
Hepsiburada'dan KOBİ'lere özel ayrıcalıklı fırsat imkanı
Rönesans Holding'den 350 milyon dolarlık sürdürülebilir finansman
Rönesans Holding'den 350 milyon dolarlık sürdürülebilir finansman
Petrol Ofisi, Adaptech teknolojisiyle yenilediği Maximus motor yağlarını tanıttı
Petrol Ofisi, Adaptech teknolojisiyle yenilediği Maximus motor yağlarını tanıttı
Ahmet Hakan İran tartışmalarıyla ilgili tutumunu açıkladı
Ahmet Hakan İran tartışmalarıyla ilgili tutumunu açıkladı
Yasak aşk iddiasıyla ilgili CHP'nin açıklaması Aslı Baykal'ı kızdırdı: Yalan rüzgarı sıktı artık
Yasak aşk iddiasıyla ilgili CHP'nin açıklaması Aslı Baykal'ı kızdırdı: Yalan rüzgarı sıktı artık