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Murat Kurum, halı saha sözünü tuttuğu çocuklarla futbol oynadı

Murat Kurum, halı saha sözünü tuttuğu çocuklarla futbol oynadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman ziyaretinde halı saha sözünü yerine getirdiği çocuklarla futbol oynadı.

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Bakan Kurum, daha önceki Adıyaman ziyaretinde kendisinden futbol sahası talep eden çocukların isteğini yerine getirmişti.

Emlak Konut eliyle yapılan sahada sevinçle top koşturan çocuklar Bakan Kurum’u maça davet etmişti. Çocukların bu isteğini de yanıtsız bırakmayan Bakan Kurum, dün gerçekleştirdiği Adıyaman ziyareti kapsamında halı sahaya da giderek çocuklarla futbol oynadı.

Maça Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İshak Şan, Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun da katıldı.

"GÜLEN YÜZLERİ BİZİ DE MUTLU EDİYOR"

Maçın 2-2 berabere tamamlandığını ve dostluğun kazandığını ifade eden Kurum, “Buraya geldiğimizde, bir ziyaretimizde çocuklarımız bizden halı saha talep etmişlerdi. Biz de Adıyaman'ın çocukları için böyle güzel bir halı sahayı çocuklarımıza kazandırdık. Onların gülen yüzünü gördüğümüzde mutlu oluyoruz. Onların mutlulukları bizim için her şeyden öte. Tüm deprem bölgesinin çocuklarının yüzü gülene kadar bizler deprem bölgesinde olacağız” dedi.

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