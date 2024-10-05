BIST 9.109
DOLAR 34,24
EURO 37,63
ALTIN 2.921,56
HABER /  MEDYA

Esra Erol'da Cennet "Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı" dedi, ablanın savunması pes dedirtti

Esra Erol'da Cennet "Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı" dedi, ablanın savunması pes dedirtti

Günlerdir kendisinden haber alınamayan Cennet isimli kadın, konuk olduğu Esra Erol'un programında ablası ve eniştesi hakkında çok konuşulacak iddialar ortaya attı.

Abone ol

ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen gündüz kuşağı programına katılan Neslihan isimli kadın, 1 haftadır kayıp olan kardeşi Cennet Solak'ı bulmak için yardım istedi.

4 yıldır evli olan ve 24 eylül salı günü akşamı ortadan kaybolan Cennet, günler sonra bir video yayınlayarak eşinin kendisine ihanet ettiğini ve bu yüzden evi terk ettiğini belirtti.

Yayınladığı videoda "Neslihan seni affetmeyeceğim. Sen bana en büyük kazığı attın" diyen Cennet, ablası Neslihan'ın göğüslerinin fotoğrafını kocasına yolladığını öne sürdü.

Savunması şaşırttı

Stüdyoda soğuk duş etkisi yaratan bu sözler sonrası gözlerin çevrildiği Neslihan ise "Göğsümde bir kitle vardı. Eniştemin tanıdığı uzman vardı. Video istedi, videoları attığım için yanlış anlaşıldım" diyerek kendini savundu.

Koca da yayına bağlandı

Yayına bağlanan Cennet'in kocası da "Göğsünü attı, buradaki uzmana gösterdim. Sonra Neslihan hastaneye geldi. Cennet görünce kızdı. Sadece yaranın olduğu kısım vardı" sözleriyle Neslihan'ın sözlerini destekledi.

"Göğüslerini komple çekmiş"

Tüm bu olan bitenden sonra stüdyoya gelen Cennet, "Kocam defalarca ihanet etti. Kaçmadan 2 gün önce birileriyle iletişime geçti. Sözünde durmadı, yine aynısını yaptı. Ben hiçbirini istemiyorum. Hastalığını bahane ederek böyle bir şey yapamaz. Göğüslerini komple çekmiş. Doktor mu kendisi? Doktor önerebilirdi?" dedi.

Cennet'i eniştesi çocukken istismar etmiş!

Cennet, ayrıca ablasının kocasıyla ilgili bir istismar iddiası da ortaya attı. Ablasına "Ben 11 yaşındayken senin kocan beni taciz etti siz niye beni korumadınız? Yanımda durmadınız? Bana nenem sahip çıktı. 13 yaşında yine taciz etti beni." dedi. Cennet, tacize rağmen boşanmayan ablası Neslihan'a isyan etti. Ablaları Rabia ve Neslihan ise Cennet'in Osman Köse isimli bir erkekle birlikte olduğunu iddia etti.

ÖNCEKİ HABERLER
iPhone 16, Türk Telekom mağazalarında taksitli satın alma fırsatı
iPhone 16, Türk Telekom mağazalarında taksitli satın alma fırsatı
İsrail ordusu camiye hava saldırısı düzenlediğini kabul etti
İsrail ordusu camiye hava saldırısı düzenlediğini kabul etti
Deniz Harp Okulu öğrencilerinin "askeri turbo fan modülü" TEKNOFEST'te birinci oldu
Deniz Harp Okulu öğrencilerinin "askeri turbo fan modülü" TEKNOFEST'te birinci oldu
Mahkemeden hastane yolunda kesilen radar cezasıyla ilgili karar
Mahkemeden hastane yolunda kesilen radar cezasıyla ilgili karar
Aydın'da akaryakıt istasyonunda patlama oldu! Yaralılar var
Aydın'da akaryakıt istasyonunda patlama oldu! Yaralılar var
Cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıkan erkek gözlemci ile kadın hakeme ömür oyu men cezası
Cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıkan erkek gözlemci ile kadın hakeme ömür oyu men cezası
"Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyeler ani kalp krizlerine neden olabilir" uyarısı
"Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyeler ani kalp krizlerine neden olabilir" uyarısı
TBMM, 'İsrail tehdidi' için toplanacak! Numan Kurtulmuş tarih verdi
TBMM, 'İsrail tehdidi' için toplanacak! Numan Kurtulmuş tarih verdi
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Tüm zamanların rekoru kırılabilir
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Tüm zamanların rekoru kırılabilir
Kişiye özel doğum ünitesi anne ve bebek bağını güçlendiriyor
Kişiye özel doğum ünitesi anne ve bebek bağını güçlendiriyor
Hepsiburada'dan KOBİ'lere özel ayrıcalıklı fırsat imkanı
Hepsiburada'dan KOBİ'lere özel ayrıcalıklı fırsat imkanı
Rönesans Holding'den 350 milyon dolarlık sürdürülebilir finansman
Rönesans Holding'den 350 milyon dolarlık sürdürülebilir finansman