iPhone 16, Türk Telekom mağazalarında taksitli satın alma fırsatı

Türk Telekom, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'i‎, Türk Telekom mağazalarında satışa sundu.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı Osman Çolak, Türk Telekom olarak Türkiye'nin dijital dönüşümünde öncü rol oynadıklarını ve tüm satış kanallarında müşterilerinin farklı alanlardaki teknoloji gereksinimlerine yönelik çözümler sunduklarını belirtti.

Çolak, "En yeni teknolojileri kullanıcılarımıza sunarken, onların hayatlarını kolaylaştıracak çok zengin ürün gamı ve tekliflerimizle müşteri ihtiyaçlarına odaklanıyoruz. Müşterilerimizin en iyi deneyimi yaşayabilmelerini amaçlarken, ayrıcalıklı tekliflerle onların yanında oluyoruz. Lansmanı yapılan iPhone 16 serisini mağazalarımızda kullanıcılarımızla buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada yer alan bilgilere göre, iPhone 16 serisinde A18 çip, kamera kontrolü, gelişmiş kamera sisteminde güçlü yükseltmeler, kullanışlı ‎özelliklere hızlı erişim için aksiyon düğmesi bulunuyor. Ayrıca iPhone 16 serisinde pil ömründe büyük artış odu. Kullanıcılar iPhone 16 serisine, peşine kontrat veya 3 ay taksitli faturaya ek tüketici kredisi ile sahip olabiliyor, iPhone 16 128 GB, 62 bin 499 lira peşine kontrat fiyatı ile müşterilere sunuluyor.