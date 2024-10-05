Surlardaki vahşet sonrası oyuncu Uraz Kaygılaroğlu gündemde! Verdiği pozlar olay oldu

Edinilen bilgilere göre, mesleği kasaplık olan şüphelinin akıl hastalığı nedeniyle bu yıl içerisinde 5 kez hastanede tedavi gördüğü, hakkında 2 kez kayıp ihbarı verildiği, 1 kez intihara teşebbüs ettiğine dair kayıtlar olduğu belirlendi.