Surlardaki vahşet sonrası oyuncu Uraz Kaygılaroğlu gündemde! Verdiği pozlar olay oldu
Fatih'teki korkunç cinayetler, oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun sergi için verdiği pozları akıllara getirdi. Sosyal medyada 'Uraz Kaygılaroğlu' etiketiyle yapılan paylaşımlar dikkat çekti.
Tüm Türkiye Fatih'teki vahşeti konuşuyor. Fatih'te Semih Çelik isimli kişi, sevgilisinin başını kesip surlardan aşağıya attıktan sonra intihar etti.
Çelik'in surdaki cinayeti işlemeden önce de eski sevgilisi olan kadını kafasını keserek öldürdüğü ortaya çıktı.
Edinilen bilgilere göre, mesleği kasaplık olan şüphelinin akıl hastalığı nedeniyle bu yıl içerisinde 5 kez hastanede tedavi gördüğü, hakkında 2 kez kayıp ihbarı verildiği, 1 kez intihara teşebbüs ettiğine dair kayıtlar olduğu belirlendi.
Tüm bu yaşananların ardından sosyal medya ayağa kalkarken diğer yandan akıllara aylar önce ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun bir sergi için verdiği pozlar geldi.