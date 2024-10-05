Rize'de önce babasını bıçaklayarak öldürdü sonra annesi ve kardeşine saldırdı

Rize'nin Pazar ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren, annesi ve kardeşini de yaralayan kişi tutuklandı.Abone ol
İlçenin Güzelyalı Mahallesi'nde dün tartıştığı babası Sami C'yi öldürdüğü, annesi Emine ve kardeşi Doğan Sami C'yi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.A.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan Emine C'nin hastaneden taburcu edildiği, Doğan Sami C'nin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.
İlçenin Güzelyalı Mahallesi'nde dün tartıştığı babası Sami C'yi öldürdüğü, annesi Emine ve kardeşi Doğan Sami C'yi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.A.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan Emine C'nin hastaneden taburcu edildiği, Doğan Sami C'nin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.