Beyoğlu'nda genç kıza cinsel saldırıda bulunan sapığın ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda genç kıza sokak ortasında cinsel saldırıda bulunan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şüphelilerden Semih Tarhan'ın "500 TL cebine yardım olarak para sıkıştırdım. Sarhoştum sarılmaya çalıştığım anları hatırlamıyorum" dye ifade verdiği ortaya çıktı

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Dehşete düşüren olay İstanbul Beyoğlu'nda 29 Eylül günü saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Sokakta yürüyen genç kıza iki kişi yaklaşarak cinsel saldırıda bulundu.

Arkadan genç kıza yaklaşan iki kişiden biri genç kıza sarılmaya başladı. Genç kızın direnmesine rağmen, genç kızı binanın duvarına sıkıştırıp cinsel tacizde bulundu. Genç kızı sarılıp öpmeye çalışan şüpheli, kendisine direnen kızı yere yatırarak saldırıda bulunmaya devam etti.

VATANDAŞLAR KURTARDI

Genç kız bu sırada şüphelinin elinden kurtulmak için bağırmaya başladı. Şüpheli bağırış seslerine umursamadan cinsel tacizini sürdürmeye devam etti. Tüm bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydetti. Vatandaşların yardımıyla genç kız iki şüphelinin elinden kurtarıldı

İFADELERİ ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Olay polise bildirildi. Mağdur İ.Ş, polislerle yapılan görüşmede, iki kişinin bacağına dokunduğunu ve kendisini zorla öptüğünü söyledi. Bunun üzerine Güven Timleri harekete geçti. Polis ekipleri kısa sürede kimlikleri tespit edilen iki şüpheli Semir Tarhan ile Ömer Konu yakalanarak gözaltına alındı. Savcılığın talimatı ile ifadeleri alınan iki şüpheli serbest bırakıldı.

TUTUKLANDILAR

Serbest kalan iki şüphelinin olay anına ait görüntülerinin ortaya çıkması üzerine haklarında yeniden gözaltı kararı çıktı. Gözaltına alınan Semir Tarhan ile Ömer Konu, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan iki şüpheli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

"YARDIM OLARAK PARA SIKIŞTIRDIM"

Yapılan soruşturmada, genç kıza sarılarak yere yatıran şüphelinin Semir Tarhan olduğu belirlendi. Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Sabah gazetesinin haberine göre Semih Tarhan verdiği ifadesinde genç kızı balo sokakta gördüğünü belirterek "500 TL cebine yardım olarak para sıkıştırdım. Sarhoştum sarılmaya çalıştığım anları hatırlamıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum " dedi

SUÇ KAYITLARI KABARIK

Tutuklanan iki şüphelinin suç dosyaları da kabarık çıktı. Şüphelilerin "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "mukavemet", "gasp" ve "otomobilden hırsızlık" gibi suçlara karıştığı ortaya çıktı.