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Bir vahşet haberi de Mersin'den geldi! Sonay, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bir vahşet haberi de Mersin'den geldi! Sonay, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Türkiye, İstanbul Fatih'te 2 genç kızın vahşice katledilmesini konuşurken benzer haber Mersin'in Mezitli ilçesinden geldi. Mersin'in Mezitli ilçesinde, kız arkadaşını boğarak öldüren kişi intihar etti.

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U.A. kız arkadaşı olduğu iddia edilen Sonay Öztürk Aslan'ın Kuyuluk Mahallesi'ndeki evine gitti. U.A, Aslan'ı evinde henüz belirlenemeyen nedenle boğarak öldürdü.

Kendisinden haber alamayan Aslan'ın yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve gelen sağlık görevlileri Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, şüpheli U.A'nın kendi evinde tabancayla intihar ettiğini tespit etti.

Fatih'teki vahşet

İstanbul Fatih'te surlardan atlayıp intihar S.Ç. (19) adlı şüphelinin, intiharı öncesinde saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan'da A.H. (19) ve saat 16.00 sıralarında da Fatih'te İ.U. (19) adlı kadınları öldürdüğü tespit edildi.

Elde edilen bilgilere göre, mesleği kasaplık olan şüphelinin akıl hastalığı nedeniyle bu yıl içerisinde 5 kez hastanede tedavi gördüğü, hakkında 2 kez kayıp ihbarı verildiği, 1 kez intihara teşebbüs ettiğine dair kayıt olduğu belirlendi.

Şüpheli, Eyüpsultan'da birlikte yaşadığı ailesinin, kız kardeşini üniversiteye götürmek üzere şehir dışına çıkması üzerine evde tek kaldı. Burada eski kız arkadaşı A.H'yı başını keserek öldüren şüpheli, daha sonra yeni kız arkadaşı İ.U ile Fatih'te buluştu.

Birlikte surların tepesine çıktığı İ.U'nun da başını kesip vücudunu parçalara ayıran şüpheli, olayın ardından intihar etti.

Şüphelinin intiharının ardından olay yerinde polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Ekipler, bölgeye sevk edilen itfaiye merdiveniyle surlara çıkarak, şüphelinin burada öldürdüğü İ.U.'nun cesedinin parçalarını aradı. Şüphelinin birçok parçaya ayırdığı cesedin bir bölümünü surun tepesinde bıraktığı, bazılarını ise aşağıya attığı belirlendi, ceset bir araya getirildi.

Olay yerindeki araştırmalar ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından şüpheli ile İ.U'nun cesetleri Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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