BIST 9.109
DOLAR 34,24
EURO 37,63
ALTIN 2.921,56
HABER /  GÜNCEL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Beşiktaş'ta ziyaretlerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Beşiktaş'ta ziyaretlerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Beşiktaş'ta bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Abone ol

AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Uraloğlu, burada partililerle buluştu.

İlçe başkanlığında AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı M. Yıldırım Turan ve AK Parti MKYK üyeleri Bakan Uraloğlu'na eşlik etti.

Bakan Uraloğlu, ilçe başkanlığında yaptığı konuşmada, Türkiye Buluşmaları kapsamında dün dahil dört programa katıldığını belirtti. Bakanlık görevi süresince 64 ili ziyaret ettiğini söyleyen Uraloğlu, "Sahada olmak, görünür olmak bu anlamda vatandaşlarımızla hemhal olmak, kıymetli. Birçok süreç yaşıyoruz. Bazen üzüldüğümüz, bazen sevindiğimiz süreçler elbette olabiliyor. Ama sahada olmak her zaman gerçekten bizim gücümüzü artırıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lider olma özelliğiyle Türkiye'nin son 22 yılına, Türkiye Yüzyılı'na, Cumhuriyet tarihine mühür vuran lider kişilik olduğunu ifade eden Uraloğlu, kamu, siyaset tarafı ve teşkilatlarla beraber daha çok yapılacak iş olduğunu söyledi.

Öğle namazını Tevfikiye Camisi'nde kılan Uraloğlu, namazdan çıkan cemaatle buluşarak onlarla sohbet etti ve kendisine iletilen sorun ve şikayetleri dinledi.

Uraloğlu, camideki cenaze namazına da katılarak başsağlığı diledi.

Bakan Uraloğlu, öğle namazının ardından Beşiktaş programı kapsamında Arnavutköy ve Bebek'te esnafı ziyaret etti. İş yerlerinde çalışanlarla ve esnafla sohbet eden Uraloğlu, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Bebekliler Derneği'ni de ziyaret eden Uraloğlu, burada bölge sakinlerinin ve dernek yönetiminin kendisine iletilen sorun ve taleplerine kulak verdi.​​​​​​​

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih'te Semih Çelik tarafından öldürülen 2 kadının cenazesi toprağa verildi
Fatih'te Semih Çelik tarafından öldürülen 2 kadının cenazesi toprağa verildi
Rize'de önce babasını bıçaklayarak öldürdü sonra annesi ve kardeşine saldırdı
Rize'de önce babasını bıçaklayarak öldürdü sonra annesi ve kardeşine saldırdı
Bir vahşet haberi de Mersin'den geldi! Sonay, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Bir vahşet haberi de Mersin'den geldi! Sonay, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
İsrail ordusu İran'a "büyük ve şiddetli" bir askeri saldırı başlatmaya hazırlanıyor
İsrail ordusu İran'a "büyük ve şiddetli" bir askeri saldırı başlatmaya hazırlanıyor
Beyoğlu'nda genç kıza cinsel saldırıda bulunan sapığın ifadesi ortaya çıktı
Beyoğlu'nda genç kıza cinsel saldırıda bulunan sapığın ifadesi ortaya çıktı
Zonguldak'ta korkunç olay! Kadını domuz sanıp vurdu
Zonguldak'ta korkunç olay! Kadını domuz sanıp vurdu
Galatasaray'dan Osimhen maskesi açıklaması: Stadyuma alınmayacak
Galatasaray'dan Osimhen maskesi açıklaması: Stadyuma alınmayacak
Bakan Kurum açıkladı: Deprem bölgesinde 452 bin konut 2025'te teslim edilecek
Bakan Kurum açıkladı: Deprem bölgesinde 452 bin konut 2025'te teslim edilecek
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in hastalığı ortaya çıktı, son hali çok konuşulmuştu
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in hastalığı ortaya çıktı, son hali çok konuşulmuştu
Devlet Bahçeli'den DEM Partililerle tokalaşma açıklaması
Devlet Bahçeli'den DEM Partililerle tokalaşma açıklaması
Fatih Erbakan idam cezası istedi
Fatih Erbakan idam cezası istedi
Murat Kurum, halı saha sözünü tuttuğu çocuklarla futbol oynadı
Murat Kurum, halı saha sözünü tuttuğu çocuklarla futbol oynadı