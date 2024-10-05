Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Beşiktaş'ta ziyaretlerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Beşiktaş'ta bir dizi ziyaretlerde bulundu.

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AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Uraloğlu, burada partililerle buluştu.

İlçe başkanlığında AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı M. Yıldırım Turan ve AK Parti MKYK üyeleri Bakan Uraloğlu'na eşlik etti.

Bakan Uraloğlu, ilçe başkanlığında yaptığı konuşmada, Türkiye Buluşmaları kapsamında dün dahil dört programa katıldığını belirtti. Bakanlık görevi süresince 64 ili ziyaret ettiğini söyleyen Uraloğlu, "Sahada olmak, görünür olmak bu anlamda vatandaşlarımızla hemhal olmak, kıymetli. Birçok süreç yaşıyoruz. Bazen üzüldüğümüz, bazen sevindiğimiz süreçler elbette olabiliyor. Ama sahada olmak her zaman gerçekten bizim gücümüzü artırıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lider olma özelliğiyle Türkiye'nin son 22 yılına, Türkiye Yüzyılı'na, Cumhuriyet tarihine mühür vuran lider kişilik olduğunu ifade eden Uraloğlu, kamu, siyaset tarafı ve teşkilatlarla beraber daha çok yapılacak iş olduğunu söyledi.

Öğle namazını Tevfikiye Camisi'nde kılan Uraloğlu, namazdan çıkan cemaatle buluşarak onlarla sohbet etti ve kendisine iletilen sorun ve şikayetleri dinledi.

Uraloğlu, camideki cenaze namazına da katılarak başsağlığı diledi.

Bakan Uraloğlu, öğle namazının ardından Beşiktaş programı kapsamında Arnavutköy ve Bebek'te esnafı ziyaret etti. İş yerlerinde çalışanlarla ve esnafla sohbet eden Uraloğlu, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Bebekliler Derneği'ni de ziyaret eden Uraloğlu, burada bölge sakinlerinin ve dernek yönetiminin kendisine iletilen sorun ve taleplerine kulak verdi.​​​​​​​