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Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu hakkında çıkan transfer iddialarına cevap

Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu hakkında çıkan transfer iddialarına cevap

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun Manchester United'a transfer olacağı iddiaları hakkında konuştu.

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Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Portekiz ekibiyle şu ana kadar 5 resmi maçta forma giyen Aktürkoğlu, 4 gol ve 2 asistlik performansla 6 gole direkt etki etti.

MANCHESTER UNİTED İDDİALARI 

Kerem Aktürkoğlu'nun yükselen performansının ardından İngiliz devi Manchester United'ın yıldız futbolcuya talip olduğu öne sürüldü.

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem ile ilgili çıkan transfer dedikoduları hakkında konuştu. Bruno Lage şu ifadeleri kullandı:

"ŞİMDİDEN Mİ?"

"Şimdiden mi? Günümüzde işler bu kadar hızlı gelişirken, iyi olanlar kazananlar ve son golleri atanlar oluyor. En önemli şeyin Benfica olduğunun farkına varmalıyız. Kerem'in ana hedefi Benfica'da harika bir kariyere sahip olmak. Gösterdiği gibi istikrarlı bir futbolcu olabilmek."

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