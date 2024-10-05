CHP lideri Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken İsrail oturumu uyarısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'nin 8 Ekim'de İsrail tehdidi konusuyla ilgili yapacağı oturuma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gelmesi gerektiğini söyledi

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Gazze'nin ardından Lübnan'da da katliama girişen İsrail'in savaşı tüm bölgeye yayma çabaları sürerken, TBMM de harekete geçti. TBMM, 8 Ekim Salı günü Türkiye'nin de karşı karşıya kaldığı İsrail tehdidi için toplanma kararı aldı. Konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den açıklama geldi.

ÖZEL: ERDOĞAN, İSRAİL TEHDİDİYLE İLGİLİ TÜM KANITLARI MECLİS'TE PAYLAŞMALI

Oturuma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması gerektiğini belirten Özel, İsrail tehdidiyle ilgili tüm kanıtların paylaşılması gerektiğini vurguladı. Özel, şunları söyledi: "Bir ülkenin Cumhurbaşkanı meclisin kürsüsüne çıkıp 'bize İsrail yakında saldıracak hedeflerinde Anadolu toprakları biz varız' diyorsa derhal bunun bütün gerekçelerini, bütün kanıtlarını bütün istihbaratını o mecliste paylaşması lazım. Açık bir oturumda bunu yapamayacaktır, kapalı bir oturum olsun dedik bize bilgi verin. Buradaki meclisin toplanıyor olmasını olumlu buluyorum. Ancak o oturuma mutlaka sayın Erdoğan'ın gelmesi gerekiyor.

"ÇIKSIN VE HER ŞEYİ ORADA ANLATSIN"

İki tane bakan yollayayım onlar bilgi versin işin ciddiyetine terstir. Bakanlar da bilgi verebilir. Bu oturumun 15-20 dakika yarım saat sürme zorunluluğu yok, bir gün bile sürebilir. İlgili bütün bakanlar bilgi versin ama Erdoğan çıksın ve her şeyi orada anlatsın.

"İFŞA EDERİM"

O yüzden devlet ciddiyetine yakışır bir sunum devlet ciddiyetine yakışır bir bilgilendirme bekliyorum. O ciddiyete uygun davranacağım. Ciddiyetsiz davranırlarsa elbette kapalı oturumun tutanakları 10 yıl gizli kalacaktır ama içerikten milletim adına tatmin olmazsam bunu milletimle paylaşırım. İçeriği paylaşmam ama oradaki kandırmacayı paylaşırım.

Benim endişem bu meselenin suni bir gündem olarak köpürtülüp güvenlik kaygılarıyla yitirilen siyasi itibarın geri tahkim edilme çalışmasıdır. Eğer bunu yapmaya kalkan olursa ifşa ederim. Yok bizim bilmediğimiz onların bildiği gerçek güvenlik sorunları varsa bu konuda üstümüze ne düşüyorsa yaparız. Ama yine de bu milletin esas meselelerini konuşmaktan bir adım geri durmayız.

TBMM'DE İSRAİL OTURUMU

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "İsrail'in Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum bizim vatan topraklarımız olacaktır.. Netanyahu hayallerine Anadolu'yu da katıyor" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın sözleri sonrası CHP lideri Özgür Özel de TBMM'nin derhal bilgilendirilmesi gerektiğini dile getirmiş, "Bu oturumun kapalı oturum şeklinde yapılmasını önemsiyoruz. Çünkü 'İstihbarat değeri olan bilgiler vardır, onu burada söyleyemem' dedikten sonra bu spekülasyonların önü alınmaz" demişti. Bu çağrının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in İsrail tehdidine ilişkin bilgilendirileceğini duyurdu.