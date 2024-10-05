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Fatih'te Semih Çelik tarafından öldürülen 2 kadının cenazesi toprağa verildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fatih'te Semih Çelik tarafından öldürülen 2 kadının cenazesi toprağa verildi

Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden şüphelinin, iki ayrı ilçede öldürdüğü iki kadının cenazesi toprağa verildi.

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Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in (19) intihar etmeden önce Eyüpsultan ve Fatih'te öldürdüğü Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner için bugün ayrı camilerde cenaze töreni düzenlendi.

Başı kesilip vücudu parçalara ayrılarak öldürülen Uzuner için Fatih Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Törene, Uzuner'in yakınları, arkadaşları, İstanbul Valisi Davut Gül ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan katıldı.

Namaz öncesi cami avlusunda bulunan Uzuner'in bazı yakınları fenalık geçirdi.

İkbal Uzuner, cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği Mezarlığı'na defnedildi.

Boğazı kesilerek öldürülen Ayşenur Halil için de Gaziosmanpaşa Pazariçi Saadet Camisi'nde cenaze töreni yapıldı.

Törene, Halil'in ailesi, arkadaşları, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de katıldı.

Cenazesi kılınan namazından ardından Karlıtepe Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Polis ekiplerince her iki cenaze töreni için alanlarda geniş güvenlik önlemi alındı.

Öte yandan iki kadını öldürdükten sonra Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden Çelik'in cenaze namazının, güvenlik sebebiyle iptal edildiği öğrenildi.

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