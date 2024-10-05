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Beşiktaş Ersin Destanoğlu'nun sakatlandığını açıkladı

Beşiktaş Ersin Destanoğlu'nun sakatlandığını açıkladı

Beşiktaş, Ersin Destanoğlu’nun sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

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Beşiktaş Kulübü, kaleci Ersin Destanoğlu'nun sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Eintracht Frankfurt ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Ersin Destanoğlu’nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Ersin Destanoğlu’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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