Hatayspor - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)
Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.Abone ol
Süper Lig'de ilk galibiyetini Konyaspor karşısında 3-2'lik skorla elde eden Trabzonspor, 8. hafta mücadelesinde Hatayspor'a konuk olacak.
Hatayspor 1-0 Trabzonspor (CANLI SKOR)
Bordo-mavili ekip, Hatayspor deplasmanından da galibiyetle dönerek çıkış yakalamayı hedefliyor.
Mersin Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Süper Lig'de oynadığı 6 müsabakada hanesine 8 puan yazdıran Trabzonspor averajla 10. sırada bulunuyor
Ligde çıktığı 6 maçta 2 puan toplayan Hatayspor ise 18. sırada yer alıyor.
İLK 11'LER
HATAYSPOR: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Pedro, Funsho, Rivas, Aboubakar.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Mendy, Eren, Okay, Lundstram, Visca, Bardhi, Dragus, Banza.