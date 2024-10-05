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Hatayspor - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Hatayspor - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

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Süper Lig'de ilk galibiyetini Konyaspor karşısında 3-2'lik skorla elde eden Trabzonspor, 8. hafta mücadelesinde Hatayspor'a konuk olacak.

Hatayspor 1-0 Trabzonspor (CANLI SKOR)

Bordo-mavili ekip, Hatayspor deplasmanından da galibiyetle dönerek çıkış yakalamayı hedefliyor.

Mersin Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 6 müsabakada hanesine 8 puan yazdıran Trabzonspor averajla 10. sırada bulunuyor

Ligde çıktığı 6 maçta 2 puan toplayan Hatayspor ise 18. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

HATAYSPOR: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Pedro, Funsho, Rivas, Aboubakar.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Mendy, Eren, Okay, Lundstram, Visca, Bardhi, Dragus, Banza.

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