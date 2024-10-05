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Bakan Bayraktar duyurdu! Doğal gaz ve petrolde yeni dönem!

Bakan Bayraktar duyurdu! Doğal gaz ve petrolde yeni dönem!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis Sismik Araştırma gemisinin Somali'ye gitmesiyle ilgili açıklama yaptı. Bayraktar, "Denizlerde doğal gaz ve petrol aramacılığında yeni bir dönemi başlattık." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi Somali'ye uğurlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu adımla birlikte denizlerde doğal gaz ve petrol aramacılığında yeni bir dönemin başladığını açıkladı.

'DOĞAL GAZ VE PETROL ARAMACILIĞINDA YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATTIK'

Resmi X hesabından paylaşımda bulunan Bakan Bayraktar, "

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimizi İstanbul Boğazı’ndan Somali’ye uğurladık.

Denizlerde doğal gaz ve petrol aramacılığında yeni bir dönemi başlattık.

Oruç Reis bugüne kadar Mavi Vatan’da 23 bin kilometrelik bir alanda tarama yaparak veri üretti. Şimdi de Somali’de her biri 5 bin kilometrekarelik üç deniz sahasında doğal gaz ve petrol arayışı için yola çıktı.

Edindiğimiz tecrübelerle ve güçlü altyapımızla artık uluslararası arenadayız. Kaynak çeşitliliğimizi artırarak enerjide tam bağımsız olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Oruç Reis gemimizin pruvası neta, dümeni viya, rüzgârı da kolayına olsun." ifadelerini kullandı.

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