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İsrail, İran'a karşı bölgede kendisine destek istedi

İsrail, İran'a karşı bölgede kendisine destek istedi

İsrail ordusunun, 1 Ekim'de İsrail'e düzenlediği füze saldırılarına karşılık olarak İran'a büyük bir askeri saldırı başlatmaya hazırlandığı, bu saldırıda bölgedeki "dost ülkelerden de" yardım beklediği açıklandı.

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İsrail ile İran arasında önce Gazze, sonra da Lübnan üzerinden devam eden gerginlik, son olarak İran'ın 1 Ekim'de bazı İsrail kentlerine düzenlediği füze saldırıları ile daha da arttı.

İsrail ordusu, İran'a misilleme olarak büyük bir askeri karşılık vermeye hazırlanırken, bölgede müttefik olarak gördüğü Mısır, Sudan, Ürdün ve Suudi Arabistan gibi ülkeleri de yanına çekmeye çalışıyor.

İSRAİL'DEN İRAN'A "BÜYÜK MİSİLLEME" HAZIRLIĞI

İsrail'in devlet televizyonu KAN, Haaretz gazetesi ve ordu radyosunun haberlerine göre, İsrail ordusunun İran'a karşı "büyük ve sert" bir askeri saldırı planlamakta olduğu bildirildi.

Haberlerde, İran'ın balistik füze saldırısının İsrail'de önemli hasara neden olmadığına dair bir inanç olduğu vurgulanırken, bu saldırıya yanıt vermek için İsrail ordusunun detaylı bir plan geliştirdiği ifade edildi. İsrail’in, sert bir karşılık vermeden durumu geçiştirme gibi bir niyetinin olmadığına dikkat çekildi.

İRAN KARŞITI ÜLKELERDEN DESTEK TALEBİ

Ayrıca, İsrail'in İran karşıtı koalisyondaki diğer ülkelerin de bu saldırıya katılmasını beklediği belirtilirken, İran sorununu kendi meseleleri olarak gören diğer ülkelerden uluslararası destek aldığına da işaret edildi.

Bugün, üst düzey askeri yetkililerin koalisyon ortaklarının temsilcileriyle bir araya geldiği ve İsrail’in, Amerikalıların İran’a karşı yanıt verme konusunda aktif bir rol üstleneceğine inandığı kaydedildi.

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