AK Parti'de büyük değişim: 41 il başkanı ile 547 ilçe başkanı değiştirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni isimlerle kadrolarımızı takviye edeceğiz" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir ise, seçimlerden sonra 41 il başkanı ile 547 ilçe başkanının değiştirildiğini açıkladı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, parti olarak özeleştiri yaptıklarını belirterek değişim sürecini anlattı.

Seçimlerden sonra 41 il başkanı ile 547 ilçe başkanının değiştirildiğini açıklayan Kandemir, "AK Parti, milletin kurduğu bir siyasi parti. Dolayısıyla bizim patronumuz milletimiz. Ne derse haklıdır, başımızın üzerinedir" dedi.

Düzenlediği basın toplantısında 8. Olağan Kongre sürecine dair değerlendirmelerde bulunan Kandemir, milletin sorunların çözümünde adres olarak AK Parti'yi gördüğünü söyledi.

"Kongrelerimizin her aşamasında milletimize danışacağız" diyen Kandemir, "Tabii biz kongrelerimizi sadece isim değişikliği olarak görmüyoruz. 8. Olağan Kongre süreci, kadrolarımızda yapacağımız değişiklik değil sadece bizim için, hemen genel seçimden sonra AK Parti, olağan süreci içerisinde hep yaptığı gibi değişimlerini yaptı. Eksik gördüğü yerlerde kadrolarını takviye etti. Ya da daha heyecanlı, motivasyonu daha yüksek arkadaşlarımızla yol yürümek gerektiğini düşündüğümüz yerlerde oralara dokunuşlar yaptık" ifadelerini kullandı. Kandemir daha sonra, AK Parti'deki değişimleri rakamlarla açıkladı:

"Genel seçim sonrası Türkiye genelinde 41 ilde il başkanımızı değiştirdik, 547 ilçede de ilçe başkanımızı değiştirdik. Dolayısıyla halihazırda AK Parti zaten kendi olağan süreci içerisinde kadrolarına ihtiyaç duyduğu değişikliği yapan bir siyasi hareket. 8. Olağan Kongre sürecini isim değişiklikleri üzerinden değil, AK Parti'nin topyekun milletle beraber yeniden kendini gözden geçirme ve inşa süreci olarak görüyoruz. İnşallah 12 Ekim'de başlayacak ilçe ve belde kongre maratonumuzu nisan ayında yapacağımız büyük kongremizde taçlandıracağız. 1617 büyük kongre delegemizle ilçelerden başlamak suretiyle, illerde büyük bir coşkuyla yürüteceğimiz geniş bir istişare ağıyla yöneteceğimiz bu süreci, nisan ayında MKYK'mıza teklif edeceğimiz büyük kongreyle taçlandırmayı planlıyoruz."

Kandemir ayrıca, AK Parti'nin seçimlerden sonra ciddi özeleştiri yaptığını da vurguladı. Kandemir, şunları söyledi:

"Kuşkusuz sandık en iyi veri bizim açımızdan. Kendimizle yüzleştiğimiz, milletimizin bize mesaj verirken kendisini çok net ifade ettiği yer. Ama her gün sahada olan teşkilatız biz. Dolayısıyla biz eğilimin, varsa eksiklerimizin ya da umudun nerede olduğunu görüyoruz. AK Parti, hem 14-28 Mayıs seçimleri sonrası hem de 31 Mart seçimleri sonrası çok ciddi bir muhasebe ve özeleştiri yaptı ve yapmaya devam ediyor. AK Parti, milletin kurduğu bir siyasi parti. Dolayısıyla bizim patronumuz milletimiz. Ne derse haklıdır, başımızın üzerinedir. Biz, kendimizde eksik görür ve o eksikliği gidermek için gayret gösteririz."

ERDOĞAN: YENİ İSİMLERLE KADROLARIMIZI TAKVİYE EDECEĞİZ

AK Parti "Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "yenilenme" mesajı verdi. Erdoğan, şunları söyledi:

"8. olağan kongremiz milletimizin partimizden beklentilerinin hayata geçirildiği ana zemin olacaktır. Davamızın çilesini çekmiş emektarların tecrübelerini dışlamadan, yeni isimlerle kadrolarımızı takviye edeceğiz. Türkiye buluşmaları milletle kucaklaşma hamlemizin ilk adımıydı. Bunu 12 Ekim'de başlayacak kongrelerimizle birlikte tüm Türkiye'ye taşıyacağız. Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Biz çıkar birliği yapmış bir hareket değil, yol ve dava arkadaşlığı yapmış bir siyasi partiyiz. Bizden öncekilerden devraldığımız bu hizmet kervanı aynı şekilde devam edecektir. Öfke diline asla izin vermeyecek, gönüller fethederek yolumuzda ilerleyeceğiz."