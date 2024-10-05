Başakşehir sahasında Kayserispor'la berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir sahasında Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Başakşehir sahasında Kayserispor'u konuk etti. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Karşılaşmada Kayserispor'un golünü 32. dakikada Carlos Mane atarken Başakşehir'in golünü 53. dakikada Piatek kaydetti.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 14'e, Kayserispor da 4'e yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Başakşehir ise deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak.