Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Beşiktaş'ta bir köftecide vatandaşlarla sohbet etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Beşiktaş'ta bir köftecide vatandaşlarla sohbet edip yemek yerken görüntülendi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirerek esnaf ve derneklerle bir araya geldi. İlk olarak AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığını ziyaret eden Uraloğlu, burada partililerle buluştu.

Vatandaşlarla Buluşma ve Dinleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı’na yaptığı katkıları dile getiren Uraloğlu, kamu ve özel sektör işbirliğinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, öğle namazını Tevfikiye Camisinde kıldıktan sonra cemaatle bir araya gelerek sorunları dinledi.

Esnaf ve Dernek Ziyaretleri

Namaz sonrası, Beşiktaş programı çerçevesinde Arnavutköy ve Bebek’te esnafla buluşan Uraloğlu, çalışanlara kolaylıklar diledi. Beşiktaş'ta bir köftecide vatandaşlarla sohbet edip yemek yedi. Ayrıca, Bebekliler Derneği'ni ziyaret ederek, dernek yönetimi ve bölgedeki sakinlerle sorun ve talepler üzerine bilgi alışverişinde bulundu.