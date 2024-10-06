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Katil İsrail Lübnan'ı bombaladı! Lübnanlılara skandal mesaj

Katil İsrail Lübnan'ı bombaladı! Lübnanlılara skandal mesaj

Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine bombardıman başlattı. İşgalci ordusu Lübnanlı sivillere binaları boşaltmaları ve bölgeden gitmeleri emri verdi.

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İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yeniden saldırı başlattı. İsrail savaş uçakları tarafından sivil yerleşim alanları bombalanıyor.

LÜBNANLILARA BÖLGEYİ TERK EDİN EMRİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki sivillere binaları boşaltmaları ve bölgeden en az 500 metre uzaklaşmaları çağrısında bulundu.

İsrail Lübnan'daki saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye'deki 3 binanın yakınında bulunan Lübnanlı sivillere hava saldırıları öncesinde binaları derhal boşaltmaları emri verdi.

IDF'nin Arapça sözcüsü Albay Avichay Adraee ise sosyal medya hesabından sivillere bölgelerden en az 500 metre uzaklaşmaları çağrısında bulunan haritalar da yayınladı.

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