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Şenol Güneş: Her oyuncu kapasitesinde oynamalı

Şenol Güneş: Her oyuncu kapasitesinde oynamalı

Hatayspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularından tam kapasiteli futbol oynamalarını istedi.

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Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililerin tek golü Simon Banza’dan gelirken, Trabzonspor bu sezon altıncı kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Maç sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmayı değerlendirdi. Güneş, 90 dakikalık mücadeleyi yorumlarken, şu ifadeleri kullandı:

"HER OYUNCU KENDİ PERFORMANSINI YANSITMALI"

Eksikliklerle alakalı bir durum yok, her oyuncu kendi performansını sahaya yansıtmalı. Oyunu normal akışında oynadığımızda zaman zaman hakimiyet kurduğumuzu gördük, ancak genel olarak oyunu domine edemedik, kontrol altına alamadık. Özellikle top kayıpları fazlaydı ve oyunu tam anlamıyla kontrol edemedik.

"GALİBİYETLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Şenol Güneş ayrıca, Mutlaka kazanmak için geldiğimiz maçta son pozisyona bakarsak mağlup da olabilirdik. Maçın hakkı belki beraberlik ama bize beraberlik yetmiyor. Galibiyetlere ihtiyacımız var. Deplasmanda bir galibiyet alıp daha iyi duruma gelmek istiyorduk bunu yapamadık
değerlendirmesinde bulundu.

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