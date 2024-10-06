Türkiye'nin konuştuğu cani Semih Çelik hakkında şoke eden detaylar! Babası ilk kez konuştu

İstanbul Fatih'te dün 19 yaşındaki Semih Çelik, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i katletti. Çelik, öldürdüğü genç kız İkbal Uzuner'in başını kesip surlardan aşağı attı. Ardından boğazına ip geçirerek surlardan atlayarak intihar etti. Semih Çelik'e ait yeni bilgiler de gün yüzüne çıktı.

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Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre surlarda yaşanan görüntülerin ardından polis katil zanlısının isminin Semih Çelik olduğunu belirledi.

Hemen araştırılan bu zanlının Fatih nüfusuna kayıtlı 19 yaşında ve suç kaydı olmadığı tespit edildi. Polis, mesleği kasaplık olan Semih Çelik'in babası Adem Çelik ile görüştü.

Kurye olarak çalışan baba Adem Çelik, polise, Eyüpsultan ilçesinde öldürülen maktul Ayşenur Halil isimli genç kızın oğlunun sevgilisi olduğunu, Fatih’te surlarda öldürdüğü İkbal Uzuner adlı genç kızın da oğlunun okul arkadaşı olduğunu söyledi. Oğlunun psikolojik sorunlarının olduğunu anlatan baba, oğlunun daha önce rahatsızlığıyla ilgili hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

5 hastane kaydı

Babanın bu iddiası üzerine katil zanlısı Semih Çelik’in hastane kayıtları araştırıldı. Yapılan incelemelerde 1 yıl içerisinde Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Okmeydanı EAH ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde toplam 5 adet hastane kaydının olduğu tespit edildi.

Çalışmalara devam eden polis ekipleri, katil zanlısı Semih Çelik’in Pol-Net kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede Semih Çelik hakkında iki kez kayıp başvurusu yapıldığı ve bir kez de intihara teşebbüsten kaydı olduğu belirlendi.

Eyüpsultan ve Fatih'te Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner’i öldürdükten sonra Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar eden Çelik için Kilyos Mezarlığı'nda, ailesinden 3 kişinin katılımıyla cenaze namazı kılındığı öğrenildi.

Çelik, namazın ardından toprağa verildi. Mezarda Semih Çelik'in isminin yazılı olmadığı görüldü.