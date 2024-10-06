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Samsun'da gürültü dehşeti!

Samsun'da gürültü dehşeti!

Samsun'un Bafra ilçesinde sokakta silahla vurulan genç, yaşamını yitirdi.

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İddiaya göre, Tütüncüler 2. Sokak'ta bulunan bir grup gence, gürültü yaptıkları gerekçesiyle S.Y. (63) tarafından tabancayla ateş edildi.

Açılan ateş sonucu grupta bulunan Ergün Mehmetcan D'nin (22) göğsüne mermi isabet etti.

Ağır yaralanan Ergün Mehmetcan D, özel araçla götürüldüğü Bafra Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alkollü olduğu öne sürülen S.Y olayda kullandığı silahla ikametinde gözaltına alındı.

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