Macron'un çağrısı Netanyahu'yu çıldırttı! Silah sevkiyatını durdurun' çağrısı

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırıları aralıksız devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından gelen çağrılara İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kulaklarını tıkadı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'İsrail'e silah sevkiyatını durdurun' çağrısı Netanyahu'yu çileden çıkardı, Macron'un 'aşırıya kaçtığını' söyledi. Fransa'ya destek ise Katar'dan geldi. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler...

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail'e silah tedarikini durdurma çağrısı yapmasının yankıları sürerken, Katar’dan Macron’a destek geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Macron'un çağrısı savaşı durdurmaya yönelik önemli ve takdire şayan bir adımdır ve BM ve Uluslararası Adalet Divanı kararları ile uyumludur" denildi.

Açıklamada, "İsrail'i Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırganlığını durdurmaya zorlayacak kesin kararlar alması için uluslararası topluma yaptığımız çağrıyı yineliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

İsrail'den İran itirafı

İsrail ordusu, 1 Ekim'de İran'ın yaptığı saldırıda askeri üslerde hasar oluştuğunu kabul ederken, uçakların zarar görmediğini iddia etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, televizyondan yaptığı açıklamada, İran'ın saldırısında Necef Çölü'ndeki (Negev) Nevatim Hava Üssü ve İsrail'in merkezinde bulunan Tel Nof Hava Üssü'nün zarar gördüğünü kabul etti.

Macron'un çağrısı Netanyahu'yu çıldırttı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tel Aviv hükümetine silah ambargosu çağrısına yanıt veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ifadelerinin "aşırıya kaçtığını" belirtti.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa'nın İsrail'in sarsılmaz dostu olduğu vurgulanarak, "Netanyahu'nun sözleri çok aşırıya kaçıyor ve bunun, Fransa ile İsrail arasındaki dostlukla alakası yok." ifadesine yer verildi.