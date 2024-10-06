BIST 9.109
DOLAR 34,24
EURO 37,63
ALTIN 2.921,56
HABER /  GÜNCEL

İsrail’den Gazze Şeridi’ndeki camiye saldırı! Çok sayıda ölü var!

İsrail’den Gazze Şeridi’ndeki camiye saldırı! Çok sayıda ölü var!

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürüyor. Saldırıda, Deyr El Balah şehrinde bulunan bir cami hedef alındı. Saldırı sonucu, en az 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Abone ol

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Deyr El Balah şehrinde bulunan bir camiye saldırı düzenlediği bildirildi.

Saldırıda en az 18 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Aksa Şehitleri Hastanesi yakınında bulunan camide yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin barındığı belirtilirken, İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada saldırının “Daha önce 'Şüheda El Aksa Camii’ olarak hizmet veren bir Hamas komuta ve kontrol merkezini hedef aldığını” iddia etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Küçükaydın, CHP üyeliğinden ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi
Küçükaydın, CHP üyeliğinden ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi
Toplayıp yediler! Hepsi hastanelik oldu
Toplayıp yediler! Hepsi hastanelik oldu
İstanbul dahil birçok il için sağanak alarmı! Pazar uyarısı bu saate dikkat
İstanbul dahil birçok il için sağanak alarmı! Pazar uyarısı bu saate dikkat
Marketlerde yeni 'zam' dalgası! Ürünlerin fiyatı değişti
Marketlerde yeni 'zam' dalgası! Ürünlerin fiyatı değişti
Rojin'den 8 gündür bir haber yok! Termal kameralı dron da devrede
Rojin'den 8 gündür bir haber yok! Termal kameralı dron da devrede
Türkiye'nin konuştuğu cani Semih Çelik hakkında şoke eden detaylar! Babası ilk kez konuştu
Türkiye'nin konuştuğu cani Semih Çelik hakkında şoke eden detaylar! Babası ilk kez konuştu
Trump, suikast girişimine uğradığı alanda tekrar miting düzenledi
Trump, suikast girişimine uğradığı alanda tekrar miting düzenledi
Samsun'da gürültü dehşeti!
Samsun'da gürültü dehşeti!
Panik yaratan deprem! Gece sallandı, AFAD duyurdu
Panik yaratan deprem! Gece sallandı, AFAD duyurdu
Katil İsrail Lübnan'ı bombaladı! Lübnanlılara skandal mesaj
Katil İsrail Lübnan'ı bombaladı! Lübnanlılara skandal mesaj
Başkentte metro hattındaki arıza nedeniyle seferler bir süre durduruldu
Başkentte metro hattındaki arıza nedeniyle seferler bir süre durduruldu
Bayraktar: TEKNOFEST'in amacı daha güzel, adil bir dünya inşa etmek
Bayraktar: TEKNOFEST'in amacı daha güzel, adil bir dünya inşa etmek