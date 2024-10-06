CHP lideri Özgür Özel ve Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında yazdığı iddialarla gündeme gelen Ebru Küçükaydın’ın parti üyeliğinden ihracı talep edildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde tartışmalara neden olan iddialar, parti lideri Özgür Özel ve Yalova Belediye Başkanı Gülşah Durbay’a yönelik eleştirilerle yeniden alevlendi. Bu iddiaların kaynağı olan gazeteci Ebru Küçükaydın’ın, parti disiplin kuruluna sevk edilerek CHP'den ihracının talep edilmesi, parti içindeki gerginliğin daha da artmasına yol açtı.

Özel ve Şehzedeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın ilişki yaşadığını iddia eden Ebru Küçükaydın, CHP üyeliğinden ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Antalya CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "3 Ekim 2024 tarihinde Muratpaşa ilçemize kayıtlı olduğu tespit edilen bir parti üyesi tarafından yazılan, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve partili bir belediye başkanımız hakkında bazı ithamlar içeren haber kamuoyunda tartışma konusu olmuştur. Söz konusu kişinin yazdığı yazının parti kültürümüze sığmayacağı, dahası partimizin Genel Başkanı ve partili bir belediye başkanı hakkında ispatı olmayan, partimizi kamuoyu önünde küçük düşürecek ithamlarda bulunulduğu tespit edilmiştir" denildi.

Ebru Küçükaydın'ın partiden ihracının istendiği aktarılan açıklamada, "Bu doğrultuda, CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı olarak 4 Ekim 2024 tarihinde aldığımız karar neticesinde ilgili haberi yayınlayan Ebru Küçükaydın isimli üyenin tedbirli olarak 'Kesin İhraç' talebiyle disipline sevk edildiğini basının ve kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.