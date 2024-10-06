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Diyarbakır'da bir kadın sokakta yürürken başından vuruldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Diyarbakır'da bir kadın sokakta yürürken başından vuruldu

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, sokakta yürürken başından silahla vurularak öldürülen kadının cinayet zanlısı gözaltına alındı.

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 Ekipler, 23 Haziran'da Hilal Kar'ın (33) sokakta yürürken başından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında detaylı çalışma yürüttü.

Çalışmada, cinayet zanlısının, Kar'ın imam nikahıyla birlikte yaşadığı M.D. olduğunu belirleyen ekipler, olayın ardından sürekli araç değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan ve Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal bölgelerine kaçan failin izini, tarihi Ongözlü Köprü yakınlarında tespit etti.

Ekipler, kılık değiştirdiği, sürekli şapka taktığı ve günlük hayatında bisiklet kullanarak dikkat çekmemeye çalıştığı belirlenen M.D'yi saklandığı barakaya düzenlediği operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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