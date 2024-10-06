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İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice öldüren Semih Çelik'in komşuları konuştu!

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice öldüren Semih Çelik'in komşuları konuştu!

 İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i canice katledip hayatına son veren 19 yaşındaki Semih Çelik'i komşuları "İnsan sevmeyen, kimseyle diyalog kurmayan, takıntılı ve tedavi olmayı reddeden bir kişilikti" sözleriyle anlattı.

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Fatih'te, mesleğinin kasap olduğu öğrenilen Semih Çelik (19), sevgilisi İkbal Uzuner(19) ile birlikte Edirnekapı'da surlara çıktı. Çelik bir süre sonra Uzuner'e bıçakla saldırıp öldürdükten sonra parçalara ayırdı. Başını kesip surlardan aşağı atan Çelik, daha sonra kendi boğazına ip bağlayıp surlardan atladı. Çelik'in olaydan yarım saat önce ise eski sevgilisi olduğu öne sürülen Ayşenur Halil'i de Eyüpsultan'daki evinde boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre mahalle sakinleri ve komşuları Semih Çelik'i anlattı. Çelik'in komşuları şunları kaydetti:

"5 yıldır İkbale takıntılıydı"

"Semih, 14 yaşından bu yana 5 yıldır İkbal'e takıntılıydı. Onu elde edebilmek ve etkileyebilmek için başka kızlarla birlikte olup İkbali kıskandırmaya çalışırdı. Kız arkadaşları ile eve gelir giderdi."

"Sosyal biri değildi"

"İçine kapanıktı ve kimseyle pek muhattap olmazdı. Genellikle tek başına dolaşırdı. Kimseyle selamlaşmayan. Birini görünce yüzünü ekşiten, insan sevmeyen bir tipti."

"Tedaviye direndi"

"Takıntısından dolayı Psikolojik tedavi için 5 kez hastaneye yatırılmak istendi ancak direndi ve her defasında tedavi olmayı reddetti."

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