Hadise konserinde isyan etti: "Biz ne yaşıyoruz?"

Ünlü sanatçı Hadise "Arabaya yürümek bile bizleri korkuyorsa demek ki bu ülkede çok acil bir şeyler değişmeli." sözleri ile isyan etti.

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İstanbul Fatih'te yarım saat arayla yaşanan kadın cinayetleri infiale neden oldu. Kadınların sokakta rahat yürüyemediğine dikkat çeken Hadise, konserine isyan etti.

"Biz ne yaşıyoruz." ifadelerini kullanan Hadise "Biz kadınlar rahatlıkla arabamıza yürüyemeyecek miyiz? Arabaya yürümek bile bizleri korkuyorsa demek ki bu ülkede çok acil bir şeyler değişmeli. Biz bunun için yalvarmak zorunda mıyız?" dedi.