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Küçük kızın infial yaratan 'şantaj' videosu kurgu çıktı! Yerlikaya duyurdu

Küçük kızın infial yaratan 'şantaj' videosu kurgu çıktı! Yerlikaya duyurdu

Türkiye'de infial yaratan 'şantaj' videosunun perde arkası ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre; küçük kızın şantaj ve tehdit nedeniyle kendisine zarar verdiğini öne sürdüğü videonun kurgu olduğu belirlendi. Görüntüyü yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltına alındı.

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Türkiye küçük bir kızın sosyal medyada paylaşılan, şantaj nedeniyle kendisini kestiğini öne sürdüğü videoyu konuşuyor. Videonun kurgu olduğu ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya söz konusu videoyla ilgili sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Siber Daire Başkanlığımız bir kız çocuğunun sosyal medyadaki “Bir Program” üzerinden tehdit edildiğine dair paylaşılan videodaki görüntüleri incelemiştir.

Yapılan incelemede videonun kurgu olduğu belirlenmiştir. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, E.N.B. adlı çocuğu adresinde muhafaza altına alınmıştır. İfade işlemleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından gerçekleştirilecektir.

E.N.B. adlı çocuğun “tehdit ve şantaja maruz kaldığı” sözde görüntüleri, “Halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayınlayan ve dezenformasyon” yapan T.D. adlı 18 yaşındaki şahıs ise Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gözaltına alınmıştır.

Aziz Milletimizi sosyal medya üzerinden yapılan provakatif paylaşımlara, algı çalışmalarına karşı bir kez daha uyarmak istiyorum.

Siber devriyelerimiz, sosyal medya üzerinden provakatif paylaşımlarda bulunan, algı çalışması yürüten, halkımız arasında kin ve düşmanlık tohumları ekmeye çalışanların her an ensesindedir. Bu tür paylaşım yapanları tek tek yakalayacağız!"

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