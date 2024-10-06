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Samsunspor deplasmanda Adana Demirspor'u devirdi

Samsunspor deplasmanda Adana Demirspor'u devirdi

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor, Samsunspor'u ağırladı. Karşılaşma misafir takımının 3-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 yendi.

49. dakikada İzzet Çelik'in pasıyla ceza sahası içerisine hareketlenen Ali Yavuz Kol'un vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

58. dakikada Samsunspor eşitliği sağladı. Moundilmadji'nin kafa pasıyla ceza sahasında topla buluşan Muja'nın düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

59. dakikada Samsunspor etkili geldi. Ceza sahasının solunda topla buluşan Muja'nın dar açıdan kaleye gönderdiği topu kaleci Vedat Karakuş çıkardı.

67. dakikada Fougeu ceza sahasına girerek topu sol çaprazdaki Yusuf Barası'ya çıkardı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda, kaleci Okan Kocuk iki hamlede topu kontrol etti.

90+3 dakikada Samsunspor öne geçti. Sol kanatta kullanılan kornerde altıpas içerisine yükselen Dimata, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2

90+10 dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Dimata'nın pasıyla ceza sahası içerisine giren Soner Aydoğdu aşırtma vuruşla topu filelere yolladı: 1-3

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