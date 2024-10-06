Musk'ın 'ceza kalksın' ödemesi yanlış IBAN'a gitti

Elon Musk'ın sosyal medya platformu X, Brezilya'da aldığı ceza nedeniyle yasaklanmıştı. Şirket, yeniden faaliyete geçebilmek için gereken cezayı ödediğini açıkladı, ancak Yüksek Mahkeme ödemelerin yanlış bankaya yapıldığını belirtti.

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Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, Brezilya’da aldığı cezalarla karşı karşıya kaldıktan sonra yeniden faaliyete geçmek için ilginç bir engelle karşılaştı. Brezilya Yüksek Mahkemesi tarafından nefret söylemi ve yasadışı içerik denetimine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği için 28,6 milyon real (yaklaşık 5,24 milyon dolar) para cezasına çarptırılan X, bu ödemeyi yanlış bir banka hesabına aktardı.

Mahkemeye sunulan belgelerde, şirketin ceza ödemesini gerçekleştirdiği ancak paranın yanlış bir bankaya yatırıldığı ortaya çıktı. Bu hata, X’in Brezilya’daki yasal ve ticari durumu üzerindeki belirsizliği daha da derinleştirdi. Platformun ülkedeki faaliyetlerine devam edip edemeyeceği sorusu, bu süreçte daha da karmaşık bir hal aldı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes, ödeme işleminin yanlış hesaba yapıldığını belirterek, ödemenin doğru bankaya yapılmasını talep etti. Yargıç Moraes, platformun Brezilya’da faaliyetlerine devam edip edemeyeceği konusunda nihai kararın Başsavcılık tarafından verilecek görüşe bağlı olduğunu vurguladı.

X’in avukatları ise mahkemeye sundukları savunmada, şirketin ödemeyi gerçekleştirdiğini ve yeniden faaliyete geçmek için gerekli adımları attığını savundu. Ancak yanlış hesaba yatırılan para sorunu çözülmeden, Brezilya’daki geleceği hala belirsizliğini koruyor.

X platformu, özellikle nefret söylemi, dezenformasyon ve yasadışı içeriklerin yayılmasını önleme konusunda Brezilya mahkemeleri ile sık sık karşı karşıya geldi. Brezilya hükümeti, sosyal medya platformlarının nefret söylemini engelleme konusundaki yetersizliklerine karşı sert adımlar atmaya kararlı. Yüksek Mahkeme’nin verdiği para cezası, bu adımların bir parçası olarak gündeme gelmişti.