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İsrail duyurdu: Bir Hizbullah komutanı daha öldürüldü!

İsrail duyurdu: Bir Hizbullah komutanı daha öldürüldü!

İsrail ordusu, bugün günü yaptığı açıklamada, Hizbullah bölüğü komutanı Hader Ali Taweel'in öldürüldüğünü duyurdu.

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İsrail ordusu, Beyrut'un güney semtlerine yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. Saldırılarda son bir günde onlarca Lübnanlı hayatını kaybetti ve yaralandı. 

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından bugün yapılan açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki Kafr Kila köyüne düzenlenen saldırıda İsrail’e düzenlenen bir tanksavar füze saldırısından sorumlu olduğu iddia edilen Hizbullah komutanı Hader Ali Tawil’in öldürüldüğü belirtildi.

IDF, Lübnan’ın güneyindeki 25 köy ve kasabada yaşayan sivillere derhal bölgeyi boşaltmaları ve Awali Nehri’nin kuzeyine gitmeleri çağrısında bulundu. Açıklamada, “Geri dönmenin güvenli olduğu zaman sivilleri bilgilendireceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Lübnan Eğitim Bakanı Abbas Halabi, İsrail’in Hizbullah’a yönelik hava saldırılarını arttırması nedeniyle okulların açılmasının erteleneceğini açıkladı. Halabi, “1 milyondan fazla öğrenci için yeni başlangıç tarihi güvenlik riskleri nedeniyle 4 Kasım olacak” dedi.

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