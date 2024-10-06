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Egzoz sesine 51 bin 710 lira ceza

Egzoz sesine 51 bin 710 lira ceza

İstanbul'da yapılan denetimlerde 4 araç sahibine, abartı egzoz kullanarak gürültü yaptıkları gerekçesiyle para cezası kesildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 4-5 Ekim tarihlerinde Güngören ve Pendik ilçelerinde trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Denetimlerde, abartı egzoslarla yüksek ses çıkartarak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 4 araç durduruldu.

Ehliyetsiz sürücü F.S.B. ile diğer araç sürücüleri M.Y.K, M.B.S. ve Y.S.O'ya, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 51 bin 710 lira idari ceza uygulandı.

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