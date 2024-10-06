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Konyaspor son dakikada 3 puanı kaptı

Konyaspor son dakikada 3 puanı kaptı

Trendyol Süper Ligin 8. haftasında Konyaspor, konuk ettiği Eyüpspor'u uzatma dakikalarında bulduğu gol ile 2-1 mağlup.

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor konuk ettiği İkas Eyüpspor'u 2-1 yendi.

60. dakikada topla buluşan Saiz'in ceza sahası dışından sert şutu kaleci Slowik'te kaldı.

64. dakikada konuk ekip öne geçti. Melih Kabasakal'ın pasında topla buluşan Ahmed Kutucu'nun ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

71. dakikada yeşil-beyazlılar beraberliği yakaladı. Bazoer'in ara pasında sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

82. dakikada sol kanattan Yusuf Erdoğan'ın ortasına Vezo'nun ters kafa vuruşunu kaleci Berke Özer kornere çeldi.

90+6'da ev sahibi ekip öne geçti. Serbest vuruşu kullanan Guilherme'nin yaptığı ortada Aleksic, yarım voleyle topu ağlarla buluşturdu: 2-1

Karşılaşma yeşil-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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