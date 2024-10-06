Nefes kesen maçta 3 puan Galatasaray'ın

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Son dakikamızı müthiş heyecana sahne olan karşılaşmanın tek golü Yunus Akgün'den geldi.Abone ol
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor'u konuk etti.
Sarı-kırmızılılar, Akdeniz ekibini 1-0 mağlup etti.
Galatasaray'ın golünü 28. dakikada Yunus Akgün kaydetti.
Bu sonucun ardından galatasaray puanını 22 yaptı.
Alanyaspor ise 9 puanda kaldı.
Galatasaray - Alanyaspor maçının önemli anları
Hakem Mehmet Türkmen son düdüğü çaldı. Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı.
90'Rony Lopes, sağ taraftan Galatasaray ceza sahasına girdi. Muslera ile karşı karşıya kalan Lopes topu Serdar Dursun'a çıkardı. Serdar Dursun'un vuruşu üstten auta gitti.
88'Sallai, ceza sahasında yer kaldı. Galatasaray, penaltı bekledi ancak hakem devam dedi.
84'Kerem Demirbay'ın sol kanattan yaptığı ortada Barış'ın kafası dışarı gitti.
80'Sol taraftan kullanılan kornerde Abdülkerim Bardakçı kafayı vurdu ancak Ertuğrul topu tam köşeden çıkardı.
78'Oyunun bu bölümünde Alanyaspor, ataklarını sıklaştırdı. Konuk ekip sağ taraftan köşe vuruşu kullanıyor.
71'Balkovec ceza sahasına hareketlenirken, Abdülkerim Barcakçı'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mehmet Türkmen, oyunu devam ettirdi.
70'Balkovec'in kullandığı serbest vuruş baraja çarpıp kornere gitti.
Pozisyon69'Rony Lopes, ceza sahasına girerken Kaan Ayhan'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Alanyaspor, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı.
65'Alanyaspor'da Rony Lopes kaleyi yokladı ancak top az farkla auta gitti.
58'Yunus Akgün ceza sahası içindeki Sara'ya pasını verdi. Sara, sol çaprazdan kaleci yokladı ancak Ertuğrul köşeye uzanarak topu kurtardı.
54'Davinson Sanchez'in müdahalesi ile yerde kalan Efecan Karaca kısa süreli sakatlık yaşadı.
48'Kaan Ayhan'ın uzak mesafeden sürpriz şutunu kaleci Ertuğrul kornere tokatladı.
46'Karşılaşmada 2. yarı başladı.
Mücadelede ilk yarı sona erdi.
39'Galatasaray bu bölümde 2. gol için baskısını artırdı.
27'GOL! Gabriel Sara'nın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Yunus Akgün, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu kalecinin üstünden aşırtarak ağlara gönderdi.
24'Mertens'in pasında Yunus Akgün sağ çaprazdan çok sert vurdu, kaleci Ertuğrul topu güçlükle kornere çeldi.
20'Galatasaray bu bölümde oyunu Alanyaspor sahasına yıktı ve rakibine büyük baskı kurdu.
16'Gabriel Sara'nın pasında topla buluşan Mertens kaleye sert bir şut gönderdi ama kaleci Ertuğrul sağına uzanarak topu çeldi. Ertuğrul'dan dönen top Jacobs'un önünde kaldı. Jakobs'un şutu savunmadan döndü ve tehlike uzaklaştırıldı.
13'Galatasaray oyunun bu bölümünde arka arkaya kornerler kazanıyor.
7'Gabriel Sara'nın ceza yayının hafif sağ çaprazından kullandığı serbest vuruş barajdan döndü.
5'Mücadelenin ilk 5 dakikası orta alanda top kapma mücadelesi ile geçti.
1'Mücadeleye Alanyaspor'un vuruşuyla başladı.
Galatasaray - Alanyaspor ilk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Yunus, Barış, Icardi
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Augusto, Efecan, Yusuf, Cordova